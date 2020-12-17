Bakan Elvan hedefini açıkladı!

Turkuvaz Medya Grubu'nun amiral gemisi Sabah Gazetesi'nin Turkuvaz Medya Merkezi'nde bugün (17 Aralık 2020, Perşembe) gerçekleşen 'Sabah 35. Yaş Sektör Buluşmaları'na bir video ile katılan Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Türk basın tarihinde önemli bir yeri olan Sabah Gazetesi'nin 35'inci yılını kutladı. Bakan Elvan, konuşmasında sigortacılık sektörünün pandemi döneminde yaptığı çalışmalara dikkat çekerek, katılım sigortacılığında uluslararası alanda söz sahibi olmak için yapılan çalışmaların hızla sürdüğünü vurguladı.



Sigorta sektörünün istikrarlı şekilde büyümeye devam ettiğini dile getiren Elvan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Şu anda sektörde 63 şirket faaliyet gösteriyor. Sektörün aktif toplamı 284 milyar liraya, toplam primleri 59 milyar liraya ve toplam katılımcı sayısı 12,5 milyon kişiye ulaşmış durumda. Sektörün istihdama doğrudan katkısı 100 bin kişinin üzerinde. Sistemin istikrarlı ve güvenilir işletilmesini sağlama yolunda güçlü kurumsal çerçevenin varlığı kritik bir fonksiyon. Geçtiğimiz sene kurulan Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme Denetleme Kurumu hızla teşkilatlanarak sektördeki ihtiyaçları tespit etti. Sigorta sektörümüz ilk günden itibaren pandemi ile mücadeleye destek vermek için pek çok adım attı. Güçlü bir dayanışma örneği sergiledi. Teminat kapsamı dışında olmasına rağmen salgından kaynaklanan tedavi giderlerinin özel sağlık sigortası kapsamında karşılanması için harekete geçti. Kasım ayı itibariyle Covid-19 nedeniyle 13 bin 823 sigortalıya ödenen tazminat 74 milyon lira oldu. Başka bir ifadeyle sektör Covid-19 döneminde aktif, dinamik ve çözüm üreten bir sektör oldu. Ben bu vesileyle tüm paydaşlarımıza gösterdiği özveri için teşekkür ediyorum."



'DASK İLE İZMİR'DE 170 MİLYON HASAR ÖDEMESİ YAPILDI'



Sigortacılık ve emeklilik sektörünün kendine has dinamiklerinin etkin şekilde çalışması için farklı yapılar gerektiğini belirten Elvan, bu yapılar arasında en çok bilinen ve örnek olanın Doğal Afet Sigortaları Kurumu DASK'ın olduğunu kaydetti. DASK'ın kurulduğu günden itibaren üzerine düşen sorumlulukları yerine getirdiğini vurgulayan Bakan Elvan, 30 Ekim İzmir depremi sonrasında da sistemin hızla seferber olduğunu ifade etti. Elvan şunları söyledi:



"Zorunlu deprem sigortası sahiplerine 170 milyon lira hasar ödemesi yapıldı. DASK dışındaki alanlardaysa sigorta şirketlerimiz 15 milyon lira hasar ödemesi yaptı. İncelemesi henüz sonuçlanmamış hasarlar için 137 milyon lira karşılık ayrıldı. TARSİM tarafından da her yıl çiftçiye üreticiye önemli tutarda destek sağlanıyor."



Kamu şirketlerinin etkin yönetilmesi için kamu sigorta ve emeklilik şirketlerinin Türkiye Sigorta A.Ş. ve Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. adı altında birleştirildiğini hatırlatan Bakan Elvan, sektörü daha ileri taşımak adına somut adımlar atacaklarını söyledi. Elvan, vatandaşın BES ile tasarruf etmesini cazip hale getirecek yenilikler üzerinde çalıştıklarını vurgulayarak Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme Denetleme Kurumu'nun katılım sigortacılığının geliştirilmesi için çalışmalara başladığına dikkat çekti. Elvan, "Yenilikçi ve dinamik bir düzenleme geliştirilecek. Atılacak adımlarla farklı uygulamaların önü açılacak ve ülkemizin katılım sigortacılığı alanında dünyada rehber ülke olması hedefleniyor. Uluslararası entegrasyonunu artırmak için yol haritası üzerinde çalışıyoruz. Burada hedefimiz ülkemiz sigortacılık sektörünün kurumsal yeterliliğini yükselterek, uluslararası piyasalara uyumunu artırmak" dedi.



'SEKTÖRDEN BEKLENTİLERİMİZ VAR'



Sektörün ihtiyaçlarının ve sorunlarının farkında olduklarını, yargı kararlarıyla ilgili belirsizlikleri de bildiklerini vurgulayan Elvan, "Bu ihtiyaç ve sorunları gidermek için tüm kurumlara destek vereceğiz. Şeffaf, öngörülebilir rekabeti destekleyen düzenleme temel önceliklerimizden biri olacak. Bizim de sektörden beklentilerimiz bulunuyor. Sektör temsilcilerinin ürün çeşitliliğini artırmaya odaklanmasını, zorunlu alanlar dışındaki alanlara da yoğunlaşmasını istiyoruz. Bu yönde yaptığınız çalışmalara, önerilere, mevzuat tekliflerinize açığız ortak akılla sektörü çok daha iyi noktalara taşıyabiliriz" diye konuştu.



Elvan'ın açılış konuşmasının ardından başlayan Sigorta Paneli'ni ise Sabah Gazetesi Ekonomi Müdür Yardımcısı Dilek Güngör yönetti. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Dr. Nurettin Nebati'nin katıldığı panelde, Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik İcra Kurulu Başkanı Atilla Benli, Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Genel Müdürü Zafer Sönmez, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu (SEDDK) Başkanı Türker Gürsoy, Sigorta Eksperleri İcra Komitesi (SEİK) Başkanı Ahmet Nedim Erdem ve Sigorta Acenteleri İcra Komitesi (SAİK) Başkanı Levent Korkut ve Sigorta Brokerleri Derneği Başkan Yardımcısı Tarık Serpil görüşlerini paylaştı.