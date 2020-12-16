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O ilde 15 günlük yasak!

Muş Valiliği'nden yasak açıklaması geldi. Toplantı, basın açıklaması ve gösteri yürüyüşlerinin 15 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.

Güncel / 16 Aralık 2020 Çarşamba 20:19
O ilde 15 günlük yasak!

Muş Valiliği'nden yasak açıklaması geldi.

ETKİNLİKLER TERÖR PROPAGANDASINA DÖNÜŞTÜ

Valilikten yapılan açıklamada, terör örgütlerine müzahir kesimlerce operasyonlar bahane edilerek toplantı ve gösteri yürüyüşleri gerçekleştirilebileceği, bu etkinliklerin provoke edilerek şiddet hareketlerine ve terör örgütlerinin propagandasına dönüşebileceği belirtildi.

Güvenlik güçlerinin ülke genelinde ve sınır dışında terör örgütlerine karşı başarılı operasyonlarının devam ettiği anımsatılan açıklamada, halkın yoğun yaşadığı yerler hedef seçilerek gerçekleştirilecek sansasyonel eylemlerle kamu düzeni ile halkın can ve mal güvenliğinin tehlikeye düşürülebileceğinin değerlendirildiği vurgulandı.

Yasa dışı örgütler ve uzantıları tarafından çeşitli sosyal medya platformlarında ülke genelinde eylem çağrılarının yapıldığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Belirtilen olayların kamu düzenini etkileyecek şekilde ilimizde yaşanmaması ve olması muhtemel olayların önüne geçilebilmesi, tesis olunan huzur ve güven ortamıyla milli güvenlik ve kamu düzeninin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlüklerin ve genel asayişin korunması, şiddet olaylarının önlenmesi, terör örgütlerinin planlarının bertaraf edilmesi amacıyla Valilik makamının uygun göreceği etkinliklerle kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği resmi bayram, resmi anma günleri, resmi tören ve kutlamalar, spor faaliyetleri, bilimsel, ticari ve ekonomik amaçlarla yapılan etkinlik ve toplantılar hariç, ilimiz sınırları içinde tüm toplantı, gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, açık veya kapalı yer toplantısı, protesto eylemi, miting, çadır kurma, oturma eylemi, stant açma, açlık grevi, anma töreni, afiş, pankart, poster asma, el ilanı, bildiri dağıtma, imza masası açma, meşale yakma, konferans ve benzeri tüm etkinlikler, 17 Aralık saat 00.01 ila 31 Aralık günü saat 23.59'a kadar 15 gün süreyle yasaklanmıştır."

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