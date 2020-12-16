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Mustafa Sarıgül sahaya iniyor!

CHP'li eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, bir süredir çalışmalarını sürdürdüğü partinin tüm detaylarını yarın sabah saat 10.00'da düzenleyeceği basın toplantısı ile ile duyuracak. Sarıgül, Türkiye Değişim Hareketi'ni partileştirirken, logo, isim ve A Takımı belli oldu. Parti duyurulur duyurulmaz hazır olan reklam filmi de yayınlanmaya başlanacak.

Güncel / 16 Aralık 2020 Çarşamba 18:16
Mustafa Sarıgül sahaya iniyor!

Şişli eski Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün kurucusu olduğu Türkiye Değişim Hareketi'nin siyasi bir partiye dönüşmesine saatler kaldı. Mustafa Sarıgül, yarın saat 10.00'da İstanbul Gayrettepe'de yapacağı basın açıklaması ile Türk siyasetine 'merhaba' diyecek.

DETAYLAR YARIN PAYLAŞILIYOR

Siyaset kulisleri, son zamanların en hareketli dakikalarına şahitlik yapıyor. CHP'den ayrılmasının ardından Türkiye Değişim Hareketi'ni başlatan Şişli eski Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün partisinin kuruluşu için başlatılan geri sayım bitiyor. Mustafa Sarıgül, yarın 10.00'da yapacağı basın açıklaması ile partisinin tüm detaylarını anlatacak.

A TAKIMI YALNIZ BIRAKMAYACAK

Gayrettepe The Point Hotel'de düzenlenecek toplantıda; partinin ismi, kurumsal kimliği, logosu ve parti müziği kamuoyu ile paylaşılacak. Koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleşmesi planlanan toplantıya, 80 civarında kurucu ve teşkilat mensubunun katılması bekleniyor.

REKLAM FİLMİ HAZIR

Türkiye Değişim Hareketi'nin reklam filmi de vatandaşların beğenisine sunulacak. Filmde, "Çare geliyor. Değişim başlıyor. Çare değişimde!" ifadeleri yer alıyor.

Mustafa Sarıgül

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