Diyanet İşleri Başkanı o programa katılacak!

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve doğal afetlerde hayatını kaybedenler ile hastanede tedavileri devam eden vatandaşlar için yarın yatsı namazı sonrası dua edeceği bildirildi.