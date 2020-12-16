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Dehşete düşüren rakam! 52 milyonu geçti!

Koronavirüse dair tüm detayları yer aldığı "Worldometers" internet sitesinden derlenen verilere göre dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandıktan sonra sağlığına kavuşanların sayısı 52 milyonu aştı. Türkiye'de de Kovid-19 tespit edilen 1 milyon 661 bin 191 kişi sağlığına kavuştu.

Güncel / 16 Aralık 2020 Çarşamba 20:00
Dehşete düşüren rakam! 52 milyonu geçti!

Yeni tip koronavirüs salgını vakalarına ilişkin verilerin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünyada virüs bulaşan kişilerden 52 milyon 25 bin 517'si iyileşti.

Dünyada en fazla vakanın görüldüğü ilk 4 ülke, aynı zamanda en fazla hastanın iyileştiği ülkeler oldu.

ABD'de 10 milyon 25 bin 12, Hindistan'da 9 milyon 456 bin 552, Brezilya'da 6 milyon 67 bin 862 ve Rusya'da 2 milyon 176 bin 100 kişi virüsü yenmeyi başardı.

TÜRKİYE'DE 1 MİLYON 661 BİN 191 KİŞİ

Türkiye'de de Kovid-19 tespit edilen 1 milyon 661 bin 191 kişi sağlığına kavuştu. Dünya genelinde 20 milyon 362 bin 565 kişi halen tedavi altında bulunuyor.

ARALIK 2019'DA ÇİN'DE ORTAYA ÇIKTI

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü.

1 MİLYON 646 BİN 690 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Dünya genelindeki vaka sayısı 74 milyon 34 bin 294'e ulaşırken, virüs nedeniyle 1 milyon 646 bin 690 kişi hayatını kaybetti.

HindistanBrezilya

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