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Para tarihe karışıyor! dünyada bir ilk

İsveç, ulusal para birimi kronu dijital para birimiyle değiştirmek için çalışmaları başlattı.

Ekonomi / 15 Aralık 2020 Salı 14:04
Para tarihe karışıyor! dünyada bir ilk

Dünyanın en az nakit para kullanan ülkeleri arasında yer alan İsveç, ulusal para birimi olan kronu dijital para birimiyle değiştirmeye hazırlandığını açıklandı. İsveç Finansal Piyasalar Bakanı Per Bolund, projenin 2022'de hayata geçirilmesinin planlandığını duyurdu.

'Güvenli şekilde işlemesi çok önemli'
Bolund, “Dijital ödemelerde piyasasının güvenli bir şekilde işlemesi ve herkesin kullanımına açık olması çok önemli' dedi ve 'Bir dijital para biriminin nasıl tasarlandığının, hangi teknolojilerin kullanıldığının tüm finansal sistem için büyük sonuçları olabilir' diye ekledi.

İsveç Merkez Bankası Başkanı Stefan Ingves, Ekim ayındaki açıklamasında e-kron ihraç edilmesi konusundaki herhangi bir kararın siyasi düzlemde alınması gerektiğini vurgulamış,'Bu karar yasal bir temel ve siyasi destek gerektirir' ifadelerini kullanmıştı.

Nakit para kullanımı pandemide geriledi
İsveç'te 2010 yılında yüzde 40 olan nakit kullanımı, 2016'da yüzde 15'e düştü. İsveç Ulusal Bankası, nakit kullanımına yönelik talebin koronavirüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle azaldığını ve nakit para kullanımının şu anda tüm ödemelerin yüzde 10'undan daha azını oluşturduğunu açıkladı.

'Çin dijital parada önde'
Çin de dijital yuanı ülke içindeki e-ticaret platformlarında tanıttı . Ancak Çin'in amacı, ekonomisindeki tüm nakit işlemlerini dijital parayla değiştirmeyi amaçlayan İsveç kadar kapsamlı değil. Çin'in dijital para birimi, ekonomisindeki diğer ödeme yöntemlerinin yanında yer alacak. Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Chirtine Lagarde ay başında yaptığı açıklamada , dijital para biriminin çıkarılması konusunda hazırlıklarda, Çin'in, Avrupa Birliği (AB) ve ABD'deki çalışmaların da ilerisinde olduğunu söylemişti.

İsveç

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