Oktay'dan 4 partiye teşekkür!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ABD'nin haksız yaptırım kararına karşı, bildiriye imza atan 4 siyasi partiye teşekkür etti. Oktay açıklamasında: "Haksız yaptırım kararını bir kez daha şiddetle kınıyorum. Bildiriye imza atan 4 siyasi parti grubumuza teşekkür ediyorum. Savunma Sanayi Başkanı Demir sizinle gurur duyuyoruz. Sizin arkanızdayız." ifadelerini kullandı.