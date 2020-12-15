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İşte aya kurulacak ilk evler...

Ay'da kurulacak koloniye "Ay Köyü" adı verildi. Yapılması planlanan evlerin görüntüsü ilk kez yayınlandı.

Teknoloji / 15 Aralık 2020 Salı 10:16
İşte aya kurulacak ilk evler...

Milyonlarca insanın Ay'da yaşam merakına ilişkin her gün yeni gelişmeler yaşanıyor. Avrupa Uzay Ajansının (ESA) paylaştığı görüntüler, Ay'da yaşayacak ilk astronotların evlerinin nasıl görünebileceğini ortaya koyan görselleri paylaştı.

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi de (NASA), insanlı Ay yolculuğu projesi Artemis için görevlendirilecek 18 kişilik ekibin kimliklerini duyurmasının ardından Ay'da kalacak olan ilk astronatların nerede barınacağına ilişkin detaylar yer aldı. NASA, 2024e kadar Aya bir kadın ve bir erkek göndereceğini taahhüt ederken 9 Aralıkta Artemis adlı uzay görevine uygun gördüğü 18 astronotun adını açıklamıştı.

Söz konusu görevin bir kısmı, dünyanın biricik uydusunda sürdürülebilir bir koloni inşa etmeyi içeriyor. Kolonideki mühendislerin, kraterlerdeki buzdan su üretmek gibi Ay'daki kaynakları nasıl kullanacağını öğrenebilmesi planlanıyor.

Avrupa Uzay Ajansı'nda (ESA) danışman Aidan Cowley konuya ilişkin yaptığı açıklamada, 'Bu olmalı çünkü Ay'ın, Mars'ın veya bunun ötesinde herhangi bir şeyin keşfi konusunda gerçekten ciddiysek bu çok yakında ustalaşmamız gereken teknolojidir' ifadelerini kullandı.

Koruyucu tuğlalar yapmak için pudra şekeri kadar ince olan Ay toprağı 'regolit'i kullanma planlarına liderlik eden Cowley'nin, astronotların yaşayacağı silindir şeklindeki yapıların on yıl içinde inşa edilmeye başlanacağına inandığı ve yapıların astronotları radyasyona maruz kalmaya karşı korumaları gerektiğine inandığı ifade edildi.

Bilim insanlarının, bir metre derinliğinde regolit duvarlar ve çatı kullanmanın binaları Ay'daki radyasyona ve donma sıcaklıklarına karşı koruyacağına inanıldığı belirtildi.

Astronotların muhtemelen görevlerinin ilk birkaç yılında basınçlı, mobil yaşam alanlarında yaşayacağı ancak daha kalıcı bir üssün Shackleton kraterinin yakınında olabileceği belirtildi. Bu kraterin Ayın sürekli güneş ışığı olan güney kutbunda olduğu ifade edildi.

Ayda kurulacak koloniye Ay Köyü (Moon Village) adını veren ESA Genel Müdürü Jan Wörner'ün ise konuyla ilgili olarak, 'Niyetim, Ay'da kalıcı bir baz istasyonu kurmak. Bunun anlamı, farklı üye devletler için, dünyanın farklı ülkeleri için açık bir istasyon' diye konuştu.

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