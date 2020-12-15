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İmzalar atıldı! Türkiye ve Ukrayna ortak SİHA ve savaş gemisi üretecek

Türkiye ve Ukrayna, uzun süredir görüşülen ortak korvet (savaş gemisi) ve SİHA (Silahlı İnsansız Hava Aracı) üretimi konusunda anlaşmaya vardı ve karşılıklı imzalar atıldı. Ukrayna Savunma Bakanı Taran, “Bu, Ukrayna tarihinde askeri alanda doğrudan yapılan ilk dış anlaşma.” açıklamasında bulundu.

Güncel / 15 Aralık 2020 Salı 15:35
İmzalar atıldı! Türkiye ve Ukrayna ortak SİHA ve savaş gemisi üretecek

Ukrayna Savunma Bakanlığı Basın Ofisi, Türkiye ile ortak korvet ve SİHA üretimine ve teknoloji paylaşımına ilişkin açıklama yaparak, iki ülke arasında imzaların atıldığını duyurdu. Açıklamada, bu anlaşmanın 'Askeri alanda doğrudan ilk dış anlaşma' olması nedeniyle Ukrayna tarihinde bir ilk olduğunun da altı çizildi.

'UKRAYNA TARİHİNDE BİR İLK'
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir önderliğindeki heyetin, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de gerçekleştirdiği ziyaretlerin ardından Ukrayna Savunma Bakanı Andrey Taran bir açıklama yaptı.

Taran açıklamasında, 'Türkiye ile yaptığımız bu iki anlaşma, Ukrayna tarihinde askeri alanda doğrudan yapılan ilk dış anlaşmalar. Bu anlaşmalar, Karadeniz ve Azak Denizi'nin güvenliğini arttırma amacı taşıyor' ifadelerine yer verdi.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak daha önce yaptığı açıklamada, önümüzdeki yıl Türkiye'den 5 adet İHA daha satın alacaklarını duyurmuştu.

Ukrayna ve Türkiye arasında 2019 yılında yapılan 69 milyon dolarlık anlaşma kapsamında Ukrayna ordusu, 6 Bayraktar TB2 ve Roketsan üretimi 200 MAM-L tipi roket almıştı. Bunların yanı sıra 2 İHA kontrol merkezi de, Ukrayna ordusunun bünyesine dahil edilmişti.

Ukraynaİsmail Demir

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