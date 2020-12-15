HDP'den küstah S-400 açıklaması

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin, Rusya'dan S-400 sistemlerinin alımı nedeniyle Türkiye'ye yaptırımlar uygulamasına ilişkin açıklamada bulundu.



Testleri yapılan ve yakın zamanda aktifleştirilmesi beklenen S-400'ler için 'Depoda çürütülüyor' diyen Paylan, 'Bu S-400'ler başınıza daha çok bela olacak. Bir tost makinası alsanız 1,5 yıl depoda tutmazsınız. Türkiye'nin 2,5 milyar dolar verdiği S-400'ler depoda çürütülüyor. Rusya'ya bunları iade edelim' ifadelerini kullandı