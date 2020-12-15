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Alpay Özalan'dan dikkat çeken açıklamalar!

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan'ın, bütçe gelişmelerinde yaptığı konuşma büyük beğeni topladı.

Güncel / 15 Aralık 2020 Salı 20:55
Alpay Özalan'dan dikkat çeken açıklamalar!
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TBMM'de bütçe görüşmeleri hız kesmeden devam ediyor. AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan da bütçe görüşmeleri sırasında açıklamalarda bulundu. Özalan'ın konuşması sosyal medyada büyük beğeni topladı. 

GENÇLERE SESLENDİ!

Özalan, 'Bizim gençliğimiz Milletin mazisine ve istikbaline, milli ve manevi değerlerine bağlı demokrasiyi hukuku savunan, Milletin dertleriyle dertlenen neşesiyle neşelenen bir gençlik gençlerimiz bizim heyecanımız, ufkumuz istikbalimizdir' ifadelerini kullandı. 

İşte tüyleri diken diken eden o konuşma...

Ak PartiAlpay ÖzalanMilletvekili

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