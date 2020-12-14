Yaptırım kararının ardından İsmail Demir'den ilk açıklama!

ABD Hazine Bakanlığı, Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), kurumun başkanı ve yönetimine Türkiye'nin geçen yıl Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemleri nedeniyle yaptırım kararı aldı.



İSMAİL DEMİR'DEN İLK AÇIKLAMA!



Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, yaptırım kararının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.



Demir, şu ifadeleri kullandı:



* Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Tam Bağımsız Savunma Sanayii hedefimizde kararlılıyız.



* Şahsım veya kurumumuza yönelik yurt dışında alınan her hangi bir karar, benim ve ekibimin duruşunu değiştirmeyecek; Türk savunma sanayiini hiçbir şekilde engelleyemeyecektir.



