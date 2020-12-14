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Yaptırım kararının ardından İsmail Demir'den ilk açıklama!

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze savunma sistemi alması nedeniyle ABD Hazine Bakanlığı'nın yaptırım kararı aldığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Karar, benim ve ekibimin duruşunu değiştirmeyecek" dedi.

Güncel / 14 Aralık 2020 Pazartesi 22:04
Yaptırım kararının ardından İsmail Demir'den ilk açıklama!

ABD Hazine Bakanlığı, Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), kurumun başkanı ve yönetimine Türkiye'nin geçen yıl Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemleri nedeniyle yaptırım kararı aldı.

İSMAİL DEMİR'DEN İLK AÇIKLAMA!

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, yaptırım kararının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Demir, şu ifadeleri kullandı:

* Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Tam Bağımsız Savunma Sanayii hedefimizde kararlılıyız.

* Şahsım veya kurumumuza yönelik yurt dışında alınan her hangi bir karar, benim ve ekibimin duruşunu değiştirmeyecek; Türk savunma sanayiini hiçbir şekilde engelleyemeyecektir.

İsmail DemirRecep Tayyip Erdoğan

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