Yaptırım kararının ardından İsmail Demir'den ilk açıklama!

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze savunma sistemi alması nedeniyle ABD Hazine Bakanlığı'nın yaptırım kararı aldığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Karar, benim ve ekibimin duruşunu değiştirmeyecek" dedi.
ABD Hazine Bakanlığı, Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), kurumun başkanı ve yönetimine Türkiye'nin geçen yıl Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemleri nedeniyle yaptırım kararı aldı.
İSMAİL DEMİR'DEN İLK AÇIKLAMA!
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, yaptırım kararının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
Demir, şu ifadeleri kullandı:
* Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Tam Bağımsız Savunma Sanayii hedefimizde kararlılıyız.
* Şahsım veya kurumumuza yönelik yurt dışında alınan her hangi bir karar, benim ve ekibimin duruşunu değiştirmeyecek; Türk savunma sanayiini hiçbir şekilde engelleyemeyecektir.