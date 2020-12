Türkiye'den ABD'ye yaptırım tepkisi!

ABD, Rusya'dan S-400 sistemlerinin alımı nedeniyle Türkiye'ye bazı yaptırımlar uygulama kararı aldı.

CAATSA yasası altında uygulanan yaptırımlar, Savunma Sanayii Başkanlığı ve Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'i hedef alıyor.

ABD Hazine Bakanlığı'nın açıkladığı yaptırımlara göre, Savunma Sanayi Başkanlığı ABD'den ihracat lisansı alamayacak ve ABD'li ve uluslararası finans kuruluşlarından kredi alamayacak.



Yaptırım listesinde Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in yanı sıra, Savunma Sanayii Başkanlığı Hava Savunma ve Uzay Daire Başkanlığı Grup Müdürü Mustafa Alper Deniz, Hava Savunma ve Uzay Daire Başkanlığı Serhat Gençoğlu ile Savunma Sanayii Başkanlığı Başkan Yardımcısı Faruk Yiğit de yer aldı.

Yaptırım listesindeki kişilerin ABD'deki mal varlıklarının dondurulacağı ve vize kısıtlamaları getirileceği kaydedildi.



POMPEO'DAN İLK AÇIKLAMA



Konuyla ilgili bir açıklama yayınlayan ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, "Türkiye'yi S-400 problemini derhal çözmek için ABD ile koordinasyon halinde çalışmaya çağırıyorum. Türkiye, ABD için değerli bir müttefik ve önemli bir bölgesel güvenlik ortağı. Türkiye'nin S-400 pozisyonunun teşkil ettiği engeli ortadan kaldırarak, on yıllardır süren üretken savunma sanayi iş birliğimizi sürdürmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.



DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN SERT TEPKİ



Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin yaptırım kararına sert tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde:

ABD'nin, S-400 hava savunma sistemlerini tedariğimiz nedeniyle bugün açıkladığı ve Türkiye'ye karşı tek taraflı yaptırımlar içeren kararını kınıyor ve reddediyoruz.



Türkiye'yi zamanında S-400 sistemlerini tedarik etmeye sevk eden koşullar herkes tarafından gayet iyi bilinmektedir. Nitekim bizzat Başkan Trump da bir çok vesileyle bu konuda Türkiye'nin haklılığını teslim etmiştir.



Öte yandan, S-400'lerin NATO sistemleri bakımından bir zafiyet yaratacağına dair ABD iddiaları da teknik dayanaktan yoksundur. Kaldı ki Türkiye, bu konuda NATO'nun da katılacağı teknik bir çalışma grubu kurulmasını teklif ederek, meselenin siyasi önyargılardan uzak bir şekilde, nesnel ve gerçekçi bir zeminde ele alınmasını defaatle önermiştir.



Bu itibarla, ABD'nin konuyu iki müttefike yakışır şekilde diyalog ve diplomasi yoluyla çözme yönündeki önerimizi kabul etmeyerek, tek taraflı yaptırımlara başvurması her türlü izandan yoksun bir davranıştır.



Türkiye, ilişkilerimizi olumsuz yönde etkilemesi kaçınılmaz olan bu karara karşı gerekli adımları atacak, uygun gördüğü şekilde ve zamanlamayla mukabelede bulunacaktır. Türkiye, ulusal güvenliğini sağlamak için gerekli gördüğü tedbirleri almaktan da imtina etmeyecektir.



Bu anlayışla, ABD'yi, bugün açıklanan bu haksız yaptırım kararını gözden geçirmeye ve bu vahim yanlıştan bir an evvel geri dönmeye davet ediyor, Türkiye olarak meseleyi müttefiklik ruhuna uygun şekilde, diyalog ve diplomasi yoluyla ele almaya hazır olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz.



RUSYA TEPKİ GÖSTERDİ



Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "ABD'nin Türkiye'ye yaptırım uygulaması, uluslararası hukuka karşı kibirli tutumunun bir başka tezahürüdür."