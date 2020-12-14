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Türkistan Doğalgaz Hattı kuruluyor!

Türkiye ile Azerbaycan arasında yeni bir doğalgaz hattı kuruluyor. Son dakika haberine göre, Karabağ'ın işgalden kurtulmasının ardından Nahçivan'ın doğalgaz ihtiyacı Iğdır-Nahçivan doğalgaz boru hattından da sağlanacak. Projeyi BOTAŞ ve SOCAR yürütecek. Doğalgaz boru hattı kurulması anlaşması yarın iki ülke enerji bakanları arasında imzalanacak.

Güncel / 14 Aralık 2020 Pazartesi 23:39
Türkistan Doğalgaz Hattı kuruluyor!

Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'da elde ettiği tarihi zafer sonrası bölgede Türk'ler lehine değişen dengeler Türkiye ile Azerbaycan'ın enerji alanında atacağı stratejik bir adımla ileriye taşınacak. Karabağ'ın işgalden kurtuluşuyla birlikte Nahçıvan'ın da kesintisiz doğal gaz arzına kavuşması için iki ülke enerji bakanı bugün bir mutabakat zaptı imzalayacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Dağlık Karabağ'da işgalci Ermenistan'a karşı dirayetli duruşlarıyla birlikte gelen tarihi zafer, bölgede enerji denklemini de önemli ölçüde değiştirecek.
Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez bugün saat 16.00'da bakanlıkta "Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne Doğal Gaz Tedarikine İlişkin Mutabakat Zaptı" imzalayacak. Anlaşma ile Türkiye'nin Iğdır ilinden Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne doğal gaz tedariki sağlanacak. Her iki ülkede bu alandaki işbirliğine her türlü desteği vermeyi taahhüt ederken, projenin hayata geçirilmesi için BOTAŞ ve SOCAR yetkili kılındı.

IĞDIR'DAN NAHÇIVAN'A YENİ HAT KURULACAK

Yaklaşık 500 bin civarında bir nüfusa sahip ve yıllık doğal gaz tüketimi yarım milyar metreküp olan Nahçıvan'a Karabağ'ın işgalinden sonra Azerbaycan'dan gelen doğalgaz boru hattı işlevsiz kalmıştı. Bu süreçte Nahçıvan'a İran üzerinden doğal gaz iletildi.
Karabağ'ın işgalden kurtuluşuyla birlikte Nahçıvan'ın da kesintisiz doğal gaz arzına ulaşması için imzalanacak anlaşmayla Nahçıvan ekonomisi tekrar canlandırılacak. Iğdır'dan Nahçıvan'a ulaşacak doğal gaz hattı ile taşınacak gaz bölgenin bugünkü ihtiyacının tamamını karşılayabilecek. Bu proje ile Bakü Tiflis Ceyhan, Bakü Tiflis Erzurum, TANAP doğal gaz hatlarından sonra Türkiye ve Azerbaycan arasında yeni bir hat kurulacak.

ErmenistanAzerbaycanFatih DönmezRecep Tayyip Erdoğan

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