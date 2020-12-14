Netanyahu koronavirüs şüphesi ile karantinada!

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, koronavirüs hastası ile temaslı olduğu gerekçesiyle Cuma gününe kadar karantinaya alındı.



BAŞBAKANLIK OFİSİ'NDEN AÇIKLAMA



İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Başbakan Netanyahu, Kovid-19 testi pozitif çıktığı kesinleşen biriyle temas halinde olduğu tespit edildikten sonra, cuma gününe kadar karantinaya girecek." ifadeleri kullanıldı.



TEST SONUÇLARI



Açıklamada, Netanyahu'nun dün ve bugün Kovid-19 testi yaptırdığı ve sonucunun negatif çıktığı belirtilirken, temas ettiği kişinin kimliğine ilişkin ise bilgi verilmedi.



İsrail'de vaka sayısı 358 bin 293'e, toplam can kaybı ise 3 bin 3'e ulaştı.