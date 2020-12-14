Koronavirüste son rakamlar açıklandı!

Koronavirüste nisan ayından itibaren düşmeye başlayan hasta sayıları kış aylarının gelmesiyle tekrar yükselişe geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika uyarılarıyla birlikte günlük koronavirüs hasta, vaka sayısı ve vefat sayılarını duyuruyor. Vatandaşların merakla beklediği 14 Aralık corona virüs tablosu Bakan Koca tarafından açıklandı.



AĞIR HASTA SAYISI 6.000'E YAKLAŞTI



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bugün tespit edilen 5.064 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısı 6.000'e yaklaştı. Hastane yükümüz halen çok yüksek. Kalabalık ve kapalı ortamlardan uzak durarak sevdiklerimizi koruyalım. Kısıtlamaların etkisini yakında daha belirgin göreceğiz.





