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İran geri adım attı!

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani: Erdoğan'ın, İran'ın toprak bütünlüğüne ya da halkına hakaret kastı taşımasını uzak bir ihtimal olarak görüyorum.

Güncel / 14 Aralık 2020 Pazartesi 17:17
İran geri adım attı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Bakü'de Zafer Geçidi Töreni'nde yaptığı konuşmada şair Bahtiyar Vahapzade'nin 'Topraktan pay olmaz' şiirinden okuduğu mısralar İran'ın tepkisine neden olmuştu.

Türkiye ve İran arasında yaşanan kısa süreli gerilimin ardından İran geri adım attı.

'MESELE KAPANDI'

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, konuya ilişkin,“Erdoğan'ın İran'ın egemenliğine veya toprak bütünlüğüne zarar vermek gibi bir amacı yoktu. Ankara'nın açıklamaları yeterliydi ve mesele kapandı.” açıklaması yaptı.

TÜRKİYE-İRAN ŞİİR GERİLİMİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü'deki konuşmasında Aras türküsünün
'Aras'ı ayırdılar,
Kum ile doldurdular
Ben senden ayrılmazdım
Zor ile ayırdılar
Ay Lâçin, can Lâçin,
Men sene kurban Lâçin' sözlerine yer vermişti.

Erdoğan'ın şiiri okumasının ardınan İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, resmi Twitter hesabından yaptığı bir açıklamada, Erdoğan'ın sözünü ettiği bölgelerin İran'dan zorla ayrıldığını vurgulayarak tepki göstermişti.

Bu gelişmelerin ardından, Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Derya Örs, İran Dışişleri Bakanlığına çağırıldı.

Buna karşın Türkiye Dışişleri Bakanlığı da İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Ferazmend'i bakanlığa çağırarak, Erdoğan'a yönelik mesnetsiz iddialar konusundaki tepki dile getirildi.

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