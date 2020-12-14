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Hrant Dink davasında mütalaa verildi!

FETÖ'cü Ramazan Akyürek hakkında “adam öldürmeye iştirak” suçundan müebbet, dönemin İstanbul İstihbarat Şube Müdürü FETÖ’cü Ali Fuat Yılmazer hakkında “tasarlayarak adam öldürmek” suçunu iştirak etmekten ağırlaştırılmış müebbet cezası talep edildi.

Güncel / 14 Aralık 2020 Pazartesi 18:02
Hrant Dink davasında mütalaa verildi!

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 4'ü tutuklu 13'ü firari 76 sanıklı davada yarın yapılacak duruşma öncesi Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasını tamamladı. Savcının mütalaasında, tutuklu yargılanan eski emniyet müdürü Ali Fuat Yılmazer hakkında FETÖ yöneticiliğinden 10 yıldan 22,5 yıla, resmi belgede sahtecilik suçunda 3 yıldan 7,5 yıla, "görevi kötüye kullanma" suçundan 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istendi.
Bir diğer FETÖ'cü eski emniyet müdürü Ramazan Akyürek hakkında da FETÖ yöneticiliğinden 10 yıldan 22,5 yıla, resmi belgede sahtecilik suçunda 6 yıldan 15,5 yıla, "görevi kötüye kullanma" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istendi.

Mütalaada diğer sanıklarla ilgili de çeşitli oranlarda hapis cezaları istenirken, bazı sanıkların bazı suçlardan beraatleri öngörüldü.

Mütalaada, firari sanıklar Fetullah Gülen, Zekeriya Öz, Adem Yavuz Arslan, Cosgun Çakar, Ekrem Dumanlı, Halil Ibrahim Koca, Mehmet Akif Yılmaz, Mehmet Faruk Mercan, Metin Canbay, Ömer Faruk Kartın, Serkan Sahan, Yılmaz Angın ve Yunus Yazar'ın dosyalarının ayrılması talep edildi.

Hrant Dink

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