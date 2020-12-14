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Çukur dizisinde skandal!

Ekranların sevilen dizisi 'Çukur'un yeni bölümü çekilirken adeta bir skandal yaşandı. Sete bir kamyon dolusu figüran getirilirken koronavirüse karşı hiçbir önlem alınmadığı da görüldü.

Televizyon / 14 Aralık 2020 Pazartesi 21:07
Çukur dizisinde skandal!

Ekranların sevilen dizisi Çukur'un setinden skandal görüntüler ortaya çıktı. Koronavirüs salgının etkisi tüm ülkemizde yoğun şekilde yaşanırken, pek çok kısıtlama da virüsten korunmak için alınan tedbirler arasında yer alıyor.

Çukur dizisinin setinden şoke eden görüntüler ortaya çıktı

TEDBİRLERİ HİÇE SAYDILAR

Pek çok dizi ve sinema filmini de olumsuz etkileyen bu durumda reyting rekortmeni dizi 'Çukur'da tedbirleri hiçe sayan görüntüler ortaya çıktı.

SAATLERCE BEKLEDİLER

Yeni bölüm çekimleri için getirilen bir kamyon dolusu figüranın maskesiz ve sosyal mesafesiz olması dikkat çekti.

HASTALIĞA DAVETİYE ÇIKARILDI

Kamyonun üzerinde saatlerce maskesiz bekleyen onlarca figüran Kovid-19'a davetiye çıkardı.

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