Çukur dizisinde skandal!

Ekranların sevilen dizisi Çukur'un setinden skandal görüntüler ortaya çıktı. Koronavirüs salgının etkisi tüm ülkemizde yoğun şekilde yaşanırken, pek çok kısıtlama da virüsten korunmak için alınan tedbirler arasında yer alıyor.



Çukur dizisinin setinden şoke eden görüntüler ortaya çıktı



TEDBİRLERİ HİÇE SAYDILAR



Pek çok dizi ve sinema filmini de olumsuz etkileyen bu durumda reyting rekortmeni dizi 'Çukur'da tedbirleri hiçe sayan görüntüler ortaya çıktı.



SAATLERCE BEKLEDİLER



Yeni bölüm çekimleri için getirilen bir kamyon dolusu figüranın maskesiz ve sosyal mesafesiz olması dikkat çekti.



HASTALIĞA DAVETİYE ÇIKARILDI



Kamyonun üzerinde saatlerce maskesiz bekleyen onlarca figüran Kovid-19'a davetiye çıkardı.