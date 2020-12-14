CHP'li İBB'den bir zam daha!

AK Parti İstanbul Büyükşehir (İBB) ve Beykoz Belediyesi Meclis Üyesi Sadullah Kabahasanoğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 1,5 yıl içerisinde dördüncü kez su zammı teklifini bugün gündeme getireceğini söyledi. 20 milyar lira borçlanan İBB'nin popülist hareketlerinin faturasını da sürekli zamlarla millete kestiğini belirtti.



İBB YÖNETİMİ 1,5 YILDA 4. KEZ SU ZAMMI TEKLİFİ GETİRİYOR



Sadullah Kabahasanoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İSKİ Genel Kurulu İBB Başkanı Ekrem_İmamoğlu tarafından 'SU ZAMMI' gündemiyle 'Olağanüstü Toplantı'ya çağrıldı. Mayıs-2019 'asgari ücrete yapılan zam oranını geçmemek üzere yılda bir kez' fiyat güncelleyeceğini beyan eden İBB Yönetimi 1,5 yılda 4 kez zam talebi getirdi" dedi.



1,5 yılda İBB'nin dört kez su zammını gündeme getirdiğini belirten Kabahasanoğlu, "İBB Yönetimi 1,5 yılda 4. kez zam teklifi getiriyor; -Kasım 2019'da ortalama %80, -Temmuz 2020'de %40 -Kasım 2020'de ortalama %35 zam teklifi getirdi. Son olarak 14 Aralık (bugün) yine zam talebi ile İSKİ Genel Kurulumuz Olağanüstü Toplantıya çağrılıyor" ifadelerini kullandı.



"İBB, HIZLA 25 YIL ÖNCEKİ CHP DÖNEMİNE DÖNÜYOR"



Kabahasanoğlu ayrıca, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçimlerden önce söylediklerini hatırlatarak şunları söyledi: 'Seçimlerden önce "israf var, İstanbul'un kaynakları kendine yeter' diyen İBB Başkanı, 1,5 yılda iBB'yi 20 milyar lira yani bütçenin %75'i kadar borçlandırdı. Popülist hareketlerinin faturasını da sürekli zamlarla millete kesiyor. İBB, hızla 25 yıl önceki CHP dönemine dönüyor"

