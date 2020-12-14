CHP hala heykel açıyor! Şimdi de ayı...!!!

Bilecik Belediyesi tarafından Kültür Sitesi Aile Çay Bahçesi olarak bilinen alanda gerçekleştirilen Atatürk Parkı’nda çalışmaların yüzde 95'lik kısmı tamamlanırken, park açılmasına günler sayıyor.



Parka, Atatürk'ün heykelinin yanı sıra ayı heykeli de yapıldı.



Oldukça büyük olduğu için tartışmalara neden olan ayı heykeliyle ilgili Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin açıklama yaptı.







"EN BÜYÜK AYI BOYU BUDUR"



CHP'li Şahin, "Bilecik bölgesindeki en büyük ayı boyu budur ve birebir yapılmıştır. Ayının gerçek boyu neyse o boydadır, tilki de o boydadır, geyik de o boydadır." ifadelerini kullandı.