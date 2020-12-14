USD (Alış - Satış) : 7,87 - 7,88 EURO (Alış - Satış) : 9,56 - 9,58

ABD yaptırım kararlarını açıkladı!

ABD, Rusya'dan S-400 sistemlerinin alımı nedeniyle Türkiye'ye bazı yaptırımlar uygulama kararı aldı

Dünya / 14 Aralık 2020 Pazartesi 21:13
ABD yaptırım kararlarını açıkladı!

ABD Hazine Bakanlığı, Savunma Sanayi Müsteşarlığı ve Başkan İsmail Demir'e yaptırım kararı aldı.

ABD, Rusya'dan S-400 sistemlerinin alımı nedeniyle Türkiye'ye bazı yaptırımlar uygulama kararı aldı.

ABD Başkanı Donald Trump Türkiye'nin Savunma Sanayi Müsteşarlığına ve Başkan'ı İsmail Demir'e uygulanacak olan yaptırımlara imza attı.

Söz konusu yaptırım listesine, Demir ile beraber Savunma Sanayi Müsteşarlığı bağlantılı 3 kişi daha alındı.

Ayrıntılar geliyor.... 

İsmail Demir

loading...

YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ARTIK TÜRKİYE’Yİ DURDURAMAZLAR

Mehmet Orhan
Ümit ÖZDEMİR

Irkçılık Yapan Bizden Değildir!

Ümit ÖZDEMİR
TÜRKER AKINCI

SUSMAYIN, SUSTURULMAYIN!

TÜRKER AKINCI
Kürşad Berkkan

Kaos'dan Düzen! Kontrol Edilebilir İnsan Modeli!

Kürşad Berkkan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement