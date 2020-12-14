ABD yaptırım kararlarını açıkladı!

ABD Hazine Bakanlığı, Savunma Sanayi Müsteşarlığı ve Başkan İsmail Demir'e yaptırım kararı aldı.



ABD, Rusya'dan S-400 sistemlerinin alımı nedeniyle Türkiye'ye bazı yaptırımlar uygulama kararı aldı.



ABD Başkanı Donald Trump Türkiye'nin Savunma Sanayi Müsteşarlığına ve Başkan'ı İsmail Demir'e uygulanacak olan yaptırımlara imza attı.



Söz konusu yaptırım listesine, Demir ile beraber Savunma Sanayi Müsteşarlığı bağlantılı 3 kişi daha alındı.



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