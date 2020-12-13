Meteoroloji'den kritik uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İç Anadolu Bölgesi için kuvvetli rüzgar uyarısı yaptı.



Kayseri, Kırşehir, Yozgat, Sivas ve Nevşehir'de kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.



Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yarın 06.00-23.59 saatleri arasında Kayseri, Kırşehir, Yozgat, Sivas ve Nevşehir çevrelerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına yaşanacağı tahmin ediliyor.



Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın yüksek kesimlerde hızının saatte 80 kilometreye kadar ulaşması öngörülüyor.



Çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, ulaşımda aksamalar, soba zehirlenmesi, nefes almada zorlanma ve görüş mesafesinde düşüşe karşı vatandaşlara tedbirli olunması uyarısı yapıldı.



20 İL İÇİN SARI 4 İL İÇİN TURUNCU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre; 20 il için sarı, 4 il için ise turuncu uyarı verildi.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü günlük hava durum raporuna göre, Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Batı Karadeniz'in batısı, Doğu Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu ile Muş, Bitlis ve Hakkari çevrelerinin yağışlı geçmesi bekleniyor.



Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Ege ve Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis ve Hakkari çevrelerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.



Sabah ve gece saatlerinde doğu bölgelerde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.



AKDENİZ VE EGE'DE YER YER ÇOK KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR

Yağışların Kıyı Ege, Çanakkale, Balıkesir'in batı, Antalya ve Burdur'un doğu, Isparta'nın güney ilçelerinde kuvvetli, Güney Ege kıyıları ile Antalya'nın merkez ve batı ilçelerinde yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.



Bu nedenle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.



Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.



İÇ ANADOLU'DA 4 İL İÇİN FIRTINA UYARISI

İç Anadolu genelinde havanın parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



Konya, Aksaray, Karaman ve Niğde için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı.



Yağışların, genellikle yağmur, sabah ve gece saatlerinde bölgenin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.



Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.



Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden orta kuvvette, yer yer kuvvetli (50-70km/saat) ve kısa süreli fırtına (60-80km/saat) şeklinde esmesi öngörülüyor.



SOBA ZEHİRLENMELERİNE KARŞI TETİKTE OLUNMALI

Rüzgarın genellikle güney ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Rüzgarın Marmara'nın güneyi, Ege, Batı Akdeniz ile İç Anadolu'nun güneybatısı ile Trabzon ve Giresun çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve kıyı Ege'de yer yer fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.