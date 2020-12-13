Koronavirüs refakatçi borsası oluştu

Koronavirüs hastalarının bakıma muhtaç yakınlarına refakatçi olma izni veriliyor.



Kiminin yakını risk almak istemiyor, kimi riskli grupta bulunuyor. Bakıcı firmalarından çalışan özel refakatçiler bu alanda önemli bir görev üstleniyor.



Belirli bir ücret karşılığında özel kıyafetli, maskeli, siperlikli refakatçiler, koronavirüs hastalarına iyileşene kadar bakıyor, Ancak bu süreçte, sosyal medya üzerinde kurulan refakatçi gruplarında verilen 'covid-19 hastasına bakılır' ilanları da dikkat çekmeye başladı.



Bazı kullanıcıların ise koronavirüs testi pozitif çıkan yakınına, günlüğü 250 liradan refakatçi aradığı da görüldü.



'24 SAATİ 600 TL'

İlan veren kişilerden biri, hastanın bulunduğu servise girip 24 saatine 600 liraya refakatçi olduğunu belirtirken, 'Hastamızın yanına girdiğimiz zaman, taburcu oluncaya kadar çıkmamız yasak. Hastalarımıza 24 saati 600 liradan bakıyoruz. Hastanın yanında işi bilen birisi olması gerekiyor. Hastaneler özellikle refakatçı istiyorlar. Hemşireler mi ilgilenecek sizin hastanızla. Bizim işimiz bu.' ifadelerini kullandı.



REFERANS VERİYORLAR

Refakatçi ilanı veren kullanıcılardan birinin ise, 'Özbek kadın bakıcı. Covid-19 hasta bakımında tecrübeli. Covid-19 hastası değil. 5 yıldır İzmir'de saygın ailelerde yaşlı/hasta bakımı üzerinde referanslı. Diyalog ve ödeme aracısız, komisyonsuz doğrudan kendisiyle. Tecrübeli ve özenli bakım' şeklinde ifadeler kullandığı görüldü.