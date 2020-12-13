İran Meclisi karıştı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret kavgaya sebep oldu

225 İranlı milletvekilinin; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Zafer Geçidi Töreni'nde okuduğu şiire haddi aşan ifadelerle 'kınama' mektubu yayımlamasından sonra İran Parlamentosu'nda İranlı ve Azerbancanlı milletvekilleri arasında kavga yaşandı.



İranlı Vekil Biğeş: Karabağ Savaşı'nda Ermenistan'ı desteklemeliydik

İran Meclisi Genel Kurulu'nda İranlı Milletvekili Mahmud Ahmedi Biğeş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye karşıtı hakaret dolu bir konuşmaya imza attı:



'Karabağ Savaşında Ermenistan'ı desteklemeliydik. Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye karşıtı ambargolarını iyi karşılıyoruz. Türkiye, İran'ı parçalama peşine düşmüş.'



Meclis oturumunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın skandal ifadelerle eleştirilmesine tahhammül edemeyen Azerbaycanlı milletvekilleri kürsüye yürüdü.