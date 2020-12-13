USD (Alış - Satış) : 7,93 - 7,95 EURO (Alış - Satış) : 9,62 - 9,64

İBB yöneticilerine özel kovid testi! 800 test kiti için ihaleye çıktı

“AK Partililere özel test kitleri geldi” yaygaraları ile gündemi manipüle etmeye çalışan CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, kendi yönetici ve yandaşlarını güvence altına almak için özel Kovid-19 test kiti ihalesine çıktığı öğrenildi. İmamoğlu’nun, İstanbullunun parasını nasıl israf ettiği duyulmasın diye, ihaleye katılan taraflara “gizlilik sözleşmesi’ imzalattığı ortaya çıktı.

Güncel / 13 Aralık 2020 Pazar 10:04
İBB yöneticilerine özel kovid testi! 800 test kiti için ihaleye çıktı

HDP'nin verdiği destekle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini kazanan CHP'li Ekrem İmamoğlu, Türk siyasi tarihinde görülmemiş rezaletlerde başrol oynamaya devam ediyor. Trol ekibiyle birlikte algı yönetimini çok iyi başaran ve kitlesini konsolide eden İmamoğlu, suni konularla gündemi meşgul ederken, akıl almaz vurgunları da gerçekleştiriyor. ‘AK Partililerin kendilerine özel koronavirüs kiti getirdiğini iddia eden ve ‘aşının ilk önce AK Partililere vurulacağı yalanını' dillerine pelesenk edenlerin desteklediği İmamoğlu, gerçekte saman altında su yürüttü. Trollerin yalan bilgilerle kamuoyunu meşgul ettiği bir dönemde bizzat İmamoğlu'nun emriyle İBB'nin elit tayfası için 800 adet ultra özel koronavirüs testi alım ihalesine gidildi.



İfşa olmamak için gizlilik zırhı

ABD'li ya da Avrupalı firmalardan temin edilecek tanı kitleri ise İmamoğlu'nun belirlediği CHP'li isimlere verilecek. Tanı kitleri, üzerinde tüyü bitmemiş yetimin dahi hakkının olduğu 16 milyon İstanbullunun parasıyla ödenecek. İmamoğlu, ‘test kıyağının' ifşa olmaması için ihaleye girecek firmalara birer gizlilik şartnamesi imzalamayı da zorunlu tuttu. Gizlilik Sözleşmesi'nin içerisinde şu ifadelere yer verildi: “İş bu gizlilik sözleşmesi taraflar arasındaki iş ilişkileri çerçevesinde açıklanabilecek gizli bilginin korunmasına ilişkin kayıt ve koşulları düzenlemekte olup, bilgiyi alan taraf manyetik ortamda yazılı ve ya sözlü olarak herhangi bir şekilde ilettiği ya da ileteceği bilgiyi paylaşan tarafın kendisine, dahili bulunduğu grup şirketine ve bu gruba dahil olan diğer şirketlere her türlü bilgi ve belgenin bilgiyi alan tarafça gizli tutulması hangi amaçla olursa olsun hiçbir şekilde üçüncü kişi ve kuruluşlara aktarılmaması ve bilgilere ulaşma olanağını ortadan kaldırılmasına ilişkin esaslar düzenlemektedir.”

Hem istismar hem sömürü

Test kitleri için teknik şartname bile düzenleyen İmamoğlu, kendi alanının en iyisi olan apartları sipariş verdi. Toplumun pandemi hassasiyetini istismar edenlerin ve bundan siyasi gelecek elde etmeyi düşünenlerin, kendi tayfalarına el altından test kiti temin etme çabası ise manidar bulundu.


loading...

YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ARTIK TÜRKİYE’Yİ DURDURAMAZLAR

Mehmet Orhan
Ümit ÖZDEMİR

Irkçılık Yapan Bizden Değildir!

Ümit ÖZDEMİR
TÜRKER AKINCI

SUSMAYIN, SUSTURULMAYIN!

TÜRKER AKINCI
Kürşad Berkkan

Kaos'dan Düzen! Kontrol Edilebilir İnsan Modeli!

Kürşad Berkkan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement