İBB yöneticilerine özel kovid testi! 800 test kiti için ihaleye çıktı

HDP'nin verdiği destekle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini kazanan CHP'li Ekrem İmamoğlu, Türk siyasi tarihinde görülmemiş rezaletlerde başrol oynamaya devam ediyor. Trol ekibiyle birlikte algı yönetimini çok iyi başaran ve kitlesini konsolide eden İmamoğlu, suni konularla gündemi meşgul ederken, akıl almaz vurgunları da gerçekleştiriyor. ‘AK Partililerin kendilerine özel koronavirüs kiti getirdiğini iddia eden ve ‘aşının ilk önce AK Partililere vurulacağı yalanını' dillerine pelesenk edenlerin desteklediği İmamoğlu, gerçekte saman altında su yürüttü. Trollerin yalan bilgilerle kamuoyunu meşgul ettiği bir dönemde bizzat İmamoğlu'nun emriyle İBB'nin elit tayfası için 800 adet ultra özel koronavirüs testi alım ihalesine gidildi.







İfşa olmamak için gizlilik zırhı



ABD'li ya da Avrupalı firmalardan temin edilecek tanı kitleri ise İmamoğlu'nun belirlediği CHP'li isimlere verilecek. Tanı kitleri, üzerinde tüyü bitmemiş yetimin dahi hakkının olduğu 16 milyon İstanbullunun parasıyla ödenecek. İmamoğlu, ‘test kıyağının' ifşa olmaması için ihaleye girecek firmalara birer gizlilik şartnamesi imzalamayı da zorunlu tuttu. Gizlilik Sözleşmesi'nin içerisinde şu ifadelere yer verildi: “İş bu gizlilik sözleşmesi taraflar arasındaki iş ilişkileri çerçevesinde açıklanabilecek gizli bilginin korunmasına ilişkin kayıt ve koşulları düzenlemekte olup, bilgiyi alan taraf manyetik ortamda yazılı ve ya sözlü olarak herhangi bir şekilde ilettiği ya da ileteceği bilgiyi paylaşan tarafın kendisine, dahili bulunduğu grup şirketine ve bu gruba dahil olan diğer şirketlere her türlü bilgi ve belgenin bilgiyi alan tarafça gizli tutulması hangi amaçla olursa olsun hiçbir şekilde üçüncü kişi ve kuruluşlara aktarılmaması ve bilgilere ulaşma olanağını ortadan kaldırılmasına ilişkin esaslar düzenlemektedir.”



Hem istismar hem sömürü



Test kitleri için teknik şartname bile düzenleyen İmamoğlu, kendi alanının en iyisi olan apartları sipariş verdi. Toplumun pandemi hassasiyetini istismar edenlerin ve bundan siyasi gelecek elde etmeyi düşünenlerin, kendi tayfalarına el altından test kiti temin etme çabası ise manidar bulundu.





