Bursa’da korkutan yangın!

Bursa'da bir alışveriş merkezinde çıkan yangında dumanların gökyüzünü kapladı. Alışveriş merkezinin kapalı olmasıyla bir facianın önüne geçti.



Giyim eşyalarının satıldığı bir alışveriş merkezinde işyerlerinin kapatılmasına kısa bir süre kala yangın çıktı. Bulutların gökyüzünü kapladığı ve şehrin her yerinden görülen yangında can kaybının olmadığı bildirildi. 5 itfaiye ekibinin söndürme çalışmalarına katıldığı yangın kısa sürede kontrol altına alındı.