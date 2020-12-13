Bir ülkeden daha İHA siparişi!

Savaş alanlarındaki başarılarıyla, uluslararası medyanın gündeminden düşmeyen Türk İHA/SİHA'larına olan talep artıyor.



Bayraktar TB2'lerin ihracatının ardından, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ de, (TUSAŞ) ANKA-S İHA satışı için Tunus Savunma Bakanlığı ile sözleşme imzaladı.



HaberTürk'ten Güntay Şimşek'in köşesinde yer verdiği bilgilere göre, varılan anlaşma kapsamında TUSAŞ, Tunus Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na 3 adet ANKA İHA ve 3 adet Yer Kontrol Sistemi teslim edecek.



Eğitimler başlıyor



Yaklaşık 80 milyon ABD Doları tutarındaki ihracat anlaşması sonrasında, Tunuslu 52 pilot ve bakım personeline, Ankara'da TUSAŞ tesislerinde eğitimler verilecek.



ANKA-S İHA ihracatı için Türkiye ile Tunus arasındaki görüşmeler, yaklaşık iki yıldır devam ediyordu.



Tunus Savunma Bakanlığı, 2019'un başında TUSAŞ'tan ANKA İHA tedarikine yönelik görüşmelere başlamıştı.



Ukrayna da alıyor



Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak, gelecek sene 5 Bayraktar İHA satın alacaklarını duyurmuştu.