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Başkanı Erdoğan'dan İbrahim Çolak'a tebrik!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonasında halka aletinde şampiyon olan milli sporcu İbrahim Çolak'ı telefonla arayarak, tebrik etti. Erdoğan, "Başarılarınızın devamını diliyorum. Bu başarıları siz gösterdikçe, bizim görevimiz daha da artacak" dedi.

Güncel / 13 Aralık 2020 Pazar 18:17
Başkanı Erdoğan'dan İbrahim Çolak'a tebrik!

Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası Mersin'in ev sahipliğinde gerçekleşti. Büyük erkeklerde halka aletinde yarışan İbrahim Çolak, 15 bin puan alarak Avrupa şampiyonu olurken, büyük bir başarı elde etti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TEBRİK ETTİ
Yarışma sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan telefonla İbrahim Çolak'ı arayarak, tebrik etti. Erdoğan, 'Tebrik ediyorum, gözlerinden öpüyorum. Başarılarınızın devamı diliyorum. Bundan sonrada sizlere desteklerimiz devam edecek. Bu başarıları siz gösterdikçe, bizim görevimiz daha da artacak' dedi.

İbrahim Çolak da verdikleri desteklerden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek, 'Ülkemizde düzenlenen şampiyonada altın madalya kazandığımız için çok mutluyum. Omuz rahatsızlığım vardı. Dünya Şampiyonasından sonra ilk yarışmamdı. Benim için çok güzel geçti. Mutluyum. Aynı zamanda bizi her zaman desteklediniz. Çok teşekkür ediyorum' diye konuştu.

Recep Tayyip Erdoğan

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