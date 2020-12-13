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Azerbaycan acı haberi duyurdu!

Azerbaycan Savunma Bakanlığı Dağlık Karabağ'daki Hadrut kentinde Ermeni güçlerinin saldırısı sonucu şehitler olduğunu duyurdu.

Güncel / 13 Aralık 2020 Pazar 14:38
Azerbaycan acı haberi duyurdu!

Azerbaycan Savunma Bakanlığı Dağlık Karabağ'daki Hadrut kentinde Ermeni güçlerinin saldırısı sonucu 4 Azerbaycan askerinin şehit olduğunu 2 askerin ise yaralandığını belirtti. Ermenistan tarafının, Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı topraklarda ateşkesi ihlal ederek provokatif eylemlerde bulunduğu, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri tarafından gerekli karşılığın verildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Ermeni silahlı grupları bölgeyi terk etmek yerine savaş mevzileri oluşturdular ve son günlerde bölgedeki sivillere ve askerlere karşı terör, sabotaj ve sabotaj eylemleri gerçekleştirdi. Nitekim 26 Kasım 2020'de işgalden kurtarılan Hocavend ilçesine bağlı Sur köyünde, Ermenilerin Milli Savunma Bakanlığı askerlerine yönelik ani saldırısı sonucu 3 asker öldürülmüş, 2 kişi de yaralanmıştır. İletim ekipmanlarının montajı sırasında ise bir asker öldü ve bir Azercell çalışanı ağır yaralandı” denildi.

'Ermenistan provokasyonlarından kaçınılmalı'

Açıklamada şu ifadelere de yer verildi: “Bazı Ermeni liderlerinin ve Ermeni medyasının bu gibi durumlarda Rus barış gücü ve Azerbaycan tarafına karşı asılsız iddialarda bulunması kabul edilemez. Ermeni tarafı, üçlü bildirinin hükümlerinin uygulanmasını sağlamalı, ateşkesin ve barışın sürdürülmesini desteklemeli, kalan Ermeni silahlı grupları veya Ermeni silahlı kuvvetlerinin kalıntıları aracılığıyla provokasyon yapmaktan, durumun kasıtlı olarak ağırlaştırılmasından ve iç siyasi amaçlarla kullanılmasından kaçınmalıdır.”

Azerbaycan ordusunun 44 gün süren operasyonunda 5 kent merkezi, 4 kasaba ve 286 köyün kurtarılması üzerine Ermenistan yenilgiyi kabul etmişti. Ermenistan, işgal altındaki Ağdam, Laçın ve Kelbecer illerini de boşaltacağını taahhüt eden anlaşmaya 10 Kasım'da imza atmıştı.

ErmenistanAzerbaycan

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