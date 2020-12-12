TSK ve MİT'ten ortak operasyon!

Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri ile Milli İstihbarat Teşkilatı, Irak’ın kuzeyinden teröristleri temizlemeye devam ediyor.
Ortak operasyon bu kez Gara bölgesine yapıldı.
Tespit edilen 5 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.
“ETKİN VE KARARLI MÜCADELE”
Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam edecek.” denildi.