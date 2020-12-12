USD (Alış - Satış) : 7,93 - 7,95 EURO (Alış - Satış) : 9,62 - 9,64

Erdoğan'dan flaş Türkmenistan mesajı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Türkmenistan’ın Afganistan'da kalıcı ve sürdürülebilir barışın tesis edilmesine ve Asya’nın kalbi İstanbul sürecine dair katkılarından büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Türkmenistan’ın hem Orta Asya ülkeleri arasındaki işbirliğine hem de Orta Asya ülkelerinin bölge dışı devlet ve uluslararası kuruluşlarla yürüttüğü diyalog süreçlerine aktif katılımını takdir ile izliyoruz" açıklamasında bulundu.

Güncel / 12 Aralık 2020 Cumartesi 10:24
Erdoğan'dan flaş Türkmenistan mesajı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan'ın daimi tarafsızlığının 25. yıldönümü vesilesiyle düzenlenen konferansa video mesaj gönderdi. Erdoğan gönderdiği mesajda, "Türkiye, Türkmenistan'ın bağımsızlığını ilk tanıyan ülke olmasının yanı sıra daimi tarafsızlığının tanınmasını sağlayan 1995 ve 2015 yıllarındaki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kararlarını da desteklemiştir. Türkmenistan'ın tarafsızlık politikası çerçevesinde uluslararası barış, güvenlik ve istikrarın tesis edilmesi yönelik olarak Birlemiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşlarla yürüttüğü çalışmaları yakından takip ediyoruz. Bu alandaki verimli iş birliğimizi sürdürmeye kararlıyız. Daimi tarafsızlık statüsü temelinde sürdürülen dış politikanın bölgesel sonuçları da somut bir biçimde görülüyor. Türkmenistan'ın Afganistan'da kalıcı ve sürdürülebilir barışın tesis edilmesine ve Asya'nın kalbi İstanbul sürecine dair katkılarından büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Türkmenistan'ın hem Orta Asya ülkeleri arasındaki işbirliğine hem de Orta Asya ülkelerinin bölge dışı devlet ve uluslararası kuruluşlarla yürüttüğü diyalog süreçlerine aktif katılımını takdir ile izliyoruz. Bu vesileyle Türkmenistan'ın Türk Konseyine en kısa zamanda dahil olmasını temenni ettiğimizi bir kez daha vurgulamak isterim. Türkmenistan'ın Birleşmiş Milletler sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda ulaştırma, enerji, sanayi, ticaret, sağlık ve çevre konularında attığı örnek adımlar sadece Türkmenistan'ın değil bölgenin geleceğine de ışık tutuyor. Koronavirüs salgınından kaynaklanan meydan okumalar Türkmenistan'ın girişimlerini daha da anlamlı hale getirmektedir" dedi.

"TÜRK ŞİRKETLERİ TÜRKMENİSTAN'IN KALKINMA HAMLESİNE KATKI SAĞLIYOR"

Erdoğan, "Türkiye ile Türkmenistan arasındaki kardeşçe ilişkiler uzun ve köklü bir geçmişe sahiptir. Karşılıklı saygı, işbirliği ve ortak çıkarlar üzerine kurulu bu ilişkiler siyasi, ticari ve ekonomik, eğitim, kültürel ve sosyal alanlarda gelişerek sürdürülmüştür. Bu yoğun işbirliğinin hukuki zeminini oluşturan yüzden fazla anlaşma imzalanmıştır. Salgının beraberinde getirdiği ekonomik zorluklara rağmen 2020 yılının ilk 9 ayında ikili ticaret hacmimiz geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 18 oranında artmıştır. Türk şirketleri değerli kardeşim Sayın Berdimuhammedov'un dirayetli liderliğinde yürütülen Türkmenistan'ın kalkınma hamlesine katkı sağlıyor. Sahip olduğumuz ortak kültür, tarih ve dil mirası üzerine kurulu işbirliğimiz ilişkilerimizin önemli bir boyutunu teşkil ediyor. 1992 yılından bu yana Türkmenistan'ın değerli desteği sayesinde Aşkabat'ta faaliyet gösteren ortak Türk-Türkmenistan okulu, kültür ve eğitim alanındaki işbirliğimizin en müstesna örneklerinden biridir. Bu şekilde Türk ve Türkmen haklarının kardeşliği pekişmekte, ortak değerler ve geleneklerin gelecek nesillere aktarılması temin edilmektedir. Salgının hafiflemesiyle beraber Türkmenistan'la mevcut işbirliği mekanizmaları çerçevesinde toplantıları yeniden ve hızlı bir şekilde gerçekleştireceğimize inanıyorum. Bu vesileyle ikili ilişkilerimizin güçlenerek derinleşmesine destek veren Sayın Devlet Başkanı Berdimuhammedov'a huzurlarınızda tekrar teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

AfganistanTürkmenistanRecep Tayyip Erdoğan

loading...

YAZARLARTAMAMI
Ümit ÖZDEMİR

Irkçılık Yapan Bizden Değildir!

Ümit ÖZDEMİR
TÜRKER AKINCI

SUSMAYIN, SUSTURULMAYIN!

TÜRKER AKINCI
Kürşad Berkkan

Kaos'dan Düzen! Kontrol Edilebilir İnsan Modeli!

Kürşad Berkkan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Mehmet Orhan

HEDEF KARABAĞ

Mehmet Orhan
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement