Asgari ücrette 'BES' detayı!

2021 yılı asgari ücret belirleme çalışmaları kapsamında ikinci toplantı önümüzdeki hafta başlayacak. Milyonlarca kişinin de gözü kulağı bu toplantılarda ve toplantılardan çıkacak kararlarda olacak. Çalışma hayatı için de çok önemli bir konu olan asgari ücret, pek çok ücreti de etkileyecek.



Prime esas kazanç alt sınırından, işsizlik maaşı alt ve üst sınırına, asgari geçim indiriminden idari para cezalarına kadar pek çok noktada asgari ücret üzerinden hesaplama yapılıyor.



Asgari ücret zammının hangi kalemlerde değişikliğe neden olacağını ve 'BES' detayını Milliyet yazarı Cem Kılıç açıkladı.



İşte Kılıç'ın asgari ücret zammı öncesi açıklamaları:



Eski adıyla Bağ Kur, yeni adıyla 4/b'liler her ay SGK'ya primlerini kendileri öderler. Bağ Kur'lunun ödeyeceği prim miktarı da gelirinden bağımsız olarak kendisi tarafından belirlenir. Bağ Kur'luların SGK'ya prim ödeyebileceği en alt sınır ise asgari ücrettir. Bu sebeple, asgari ücretin artışı ile birlikte Bağ Kur'luların SGK'ya ödeyeceği prim miktarı da artar.



Asgari ücrete endeksli bir diğer husus işsizlik maaşının üst limitidir. Yani, asgari ücret yalnızca çalışanı değil, işsizi de ilgilendirir. İşsizlik maaşının en yüksek tutarı asgari ücretin brüt tutarının yüzde 80'idir.



Asgari ücretin artması ile SGK'ya yapılacak borçlanmalar için ödenmesi gereken rakam da artıyor. Yurtdışı, doğum, askerlik gibi borçlanmalara konu prime esas kazanç sınırı asgari ücrete endeksli olduğu için asgari ücret artınca borçlanma bedelleri de artıyor.



Asgari ücrete endeksli bir diğer gösterge ise bireysel emeklilik sistemindeki devlet katkısı. Bireysel emeklilik sözleşmesi sahibi kişiler her ay ödedikleri primin yüzde 25'i kadar devlet katkısı alıyorlar. Bu katkıda yıllık üst sınır söz konusu.



Bireysel emeklilik sisteminde bir yıl içinde en fazla asgari ücretin yıllık tutarı kadar devlet katkısı alınabiliyor. Asgari ücretin artması 65 yaş aylığı alan kişileri de ilgilendiriyor. 65 yaş aylığı bağlanabilmesi için 65 yaş üstü kişinin ve eşinin gelirinin toplamının net asgari ücretin üçte birinden düşük olması gerekiyor.



Asgari ücret değişince gelir testi sınırı da güncellenecek. Yaşadığı hane içerisindeki kişi başına düşen gelir asgari ücretin üçte birinden düşük olan kişilerin primleri devlet tarafından ödeniyor. Asgari ücret artınca bu limit de yükselecek.



Para cezaları da artacak



Asgari ücretin artması ile birlikte asgari ücrete endeksli idari para cezaları da artacak.



Olası senaryoya göre asgari ücrete yüzde 12 artış yapıldığında aylık net maaş 2602.88 liraya çıkacak. Olası senaryoya göre asgari ücrete yüzde 15 artış yapıldığında aylık net maaş 2672.6 liraya çıkacak. Olası senaryoya göre asgari ücrete yüzde 18 artış yapıldığında aylık net maaş 2742.32 lira çıkacak.



Asgari ücret, halen bekar bir işçi için aylık brüt 2 bin 943 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 324 lira 71 kuruş olarak uygulanıyor.Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediği için net 2 bin 501 lira 55 kuruş olarak hesaplanıyor