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Ünlü doktor intihar etti!

Son dakika haberine göre; ünlü operatör doktor Tuğrul Abacıoğlu, İstanbul Göktürk'teki evinde kanlar içinde bulundu. İncelemelerde Abacıoğlu'nun sol bileğini kestiği görüldü. Konuya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Güncel / 11 Aralık 2020 Cuma 18:15
Ünlü doktor intihar etti!

Doktorluk mesleği yanında İşletmecilik yapan Tuğrul Abacıoğlu, 65 yaşındaydı. Operatör Doktor Tuğrul Abacıoğlu'nun kendi adıyla bir de Sağlık merkezi vardı. İddiaya göre bugün öğle saatlerinde Abacıoğlu Göktürkteki evinde ölü bulundu. Mutfak bıçağıyla sol bileğini düz şekilde kesen Abacıoğlu'nun cansız bedenini ulaşıldı.

SOL BİLEĞİNİ KESTİ İDDİASI

Ev çalışanlarının polise ihbar vermesi üzerine olayla ilgili inceleme yapıldı. İlk yapılan incelemede Abacıoğlu'nun intihar ettiği üzerinde duruldu. Çünkü iddiaya göre bıçak üzerinde doktorun sağ el parmak izi tespit edildi. Abacıoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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