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Nihat Özdemir'in son durumu!

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in son yaptırdığı koronavirüs testinin negatif çıktığı ve tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildiği açıklandı.

Güncel / 11 Aralık 2020 Cuma 18:30
Nihat Özdemir'in son durumu!

TFF'den yapılan açıklamada, 'Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Nihat Özdemir'in son yaptırdığı Covid-19 testi negatif çıkmış olup tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilmiştir. İzolasyon süreci devam edecek olan Sayın Başkanımız, evinden çalışmalarını yürütecektir. Sağlık durumu iyi olan Başkanımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletir, tedavisinde yardımcı olan başta doktoru olmak üzere, tüm hastane çalışanlarına teşekkür ederiz' denildi.

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