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Libya Tezkeresi Meclis'te!

Libya'ya asker gönderilmesinin süresini uzatan Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi Meclis'e geldi. Tezkerenin süresi, 2 Ocak 2021'den itibaren 18 ay uzatılacak.

Güncel / 11 Aralık 2020 Cuma 20:24
Libya Tezkeresi Meclis'te!

Libya'ya asker gönderilmesinin süresini uzatan Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi Meclis'e geldi.

Türkiye'nin milli çıkarlarına yönelik her türlü tehdit ve güvenlik riskine karşı uluslararası hukuk çerçevesinde gerekli her türlü tedbirin alınması amaçlayan tezkerede, "Libya'daki gayrimeşru silahlı gruplar ile terör örgütleri tarafından Türkiye'nin Libya'daki menfaatlerine yönelebilecek saldırıları bertaraf etmek, kitlesel göç gibi diğer muhtemel risklere karşı milli güvenliğimizin idame ettirilmesini sağlamak, Libya halkının ihtiyacı olan insani yardımları ulaştırmak, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti tarafından talep edilen desteği sürdürmek, bu süreç sonrasında meydana gelebilecek gelişmeler istikametinde Türkiye'nin yüksek menfaatlerini etkili bir şekilde korumak ve kollamak, gelişmelerin seyrine göre ileride telafisi güç bir durumla karşılaşmamak için süratli ve dinamik bir politika izlenmesine yardımcı olmak üzere hudut, şümul, miktar ve zamanı Cumhurbaşkanınca takdir ve tayin olunacak şekilde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin gerektiği takdirde Türkiye sınırları dışında harekât ve müdahalede bulunmak üzere yabancı ülkelere gönderilmesi, bu kuvvetlerin Cumhurbaşkanının belirleyeceği esaslara göre kullanılması ile risk ve tehditlerin giderilmesi için her türlü tedbirin alınması ve bunlara imkân sağlayacak düzenlemelerin Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek esaslara göre yapılması amacıyla; 2 Ocak 2020 tarihli iznin süresinin 2 Ocak 2021 tarihinden itibaren on sekiz ay uzatılması"nın öngörüldüğü belirtildi.

Libya

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