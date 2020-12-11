Instagram'da yeni dönem başladı!

WhatsApp'la birlikte Facebook bünyesinde yer alan Instagram, TikTok ve diğer rakipleriyle rekabet etmek için yeni özellikleri devreye sokuyor. Yeni filtreler, efektler vs... bunların arasında, fakat asıl yoğunlaştığı nokta ise Reels videoları. Şimdi Reels'in biraz daha fazla kullanılmasına ve alışverişin yapılmasına olanak sağlayan özellik kullanıcıların beğenisine sunuldu.



Instagram bugün Reels üzerinden alışveriş yapma özelliğini tüm dünyada kullanıma sunduğunu açıkladı. Birçok marka Reels'da alışveriş özelliğini kullanmaya başlarken, Instagram'ın shop hesabı da yeni marka ve küçük işletmelerin alışveriş yapılabilen Reels videolarını paylaştı.





Alışveriş özellikleri ile uygulamanın neresinde olursa olsun insanların ilham aldığı anda bir şey keşfetmesini ve satın almasını kolaylaştırmayı amaçlayan Instagram, Reels'da alışveriş özelliği ile bir Reels videosundaki ürünlere tıklayarak o ürünleri satın alma, kaydetme veya ürün hakkında daha fazla bilgi alma fırsatı sunuyor.



Instagram, geçtiğimiz aylarda Reels ve Alışveriş sekmelerini ana sayfaya taşımıştı. Buna göre içerik ekleme butonunun yerini Reels butonu alırken, blidirimleri gösteren beğeni butonunun yerine Alışveriş butonu gelmişti. Instagram ekim ayında ise IGTV'ye alışveriş özelliğini eklediğini açıklamıştı.



Instagram'ın basit bir fotoğraf paylaşım uygulamasından içerik ve alışveriş odağında bir uygulamaya dönüştüğünü söylemek mümkün. Zira Instagram, artık bir sosyal ağ uygulamasının ötesinde, influencer iş birlikleri ve alışveriş özellikleriyle sosyal ticaret kavramını baştan sona şekillendiriyor.