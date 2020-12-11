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CHP'deki tacizde 'KOD 29' skandalı!

Cumhuriyet Halk Partisi'ni karıştıran taciz skandalında her geçen gün yeni son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Şişli Belediyesi’nde eski Başkan Yardımcısı U.G.Y.’nin cinsel saldırısına uğrayan Z.A., eşiyle birlikte kod 29'dan kovulmuş! CHP'li Şişli Belediyesi içerisinde taciz sonrası yaşanan bu son dakika skandalı yargıya taşınınca kod 29'un neden verildiği sorusunu bakın nasıl cevapladılar!

Güncel / 11 Aralık 2020 Cuma 09:05
CHP'deki tacizde 'KOD 29' skandalı!

Cumhuriyet Halk Partili (CHP) belediyelerde yaşanan taciz skandalları bitmek bilmezken, bir taciz haberi de Şişli Belediyesi'nden geldi. Son taciz skandalı belediye iştiraki Kentyol A.Ş.'de çalışan Z.A.'nın yargıya başvurmasıyla ortaya çıktı. Buna göre 2018'e kadar belediyede çalışan Z.A., aynı zamanda kocasının da akrabası olan Şişli Belediyesi eski Başkan Yardımcısı U.G.Y. tarafından cinsel saldırıya maruz kaldı.

TACİZE KARŞI GELDİ, EŞİNİ KOVDULAR

Saldırıya karşı durup yargıya başvurduğu için de aynı belediyede çalışan eşi B.A. ile birlikte tek taraflı iş akdi feshedildi.

SGK'YA GİTTİĞİNDE ŞOKU YAŞADI!

İşsiz kalan karı koca iş ararken, mağdur kadın, başvurduğu heryerden eli boş döndü. Sosyal Güvenlik Kurumu'na evrak dökümü almak için başvurduğunda ise iş akdinin 29 numaralı kodla tanımlanan 'yüz kızartıcı suç' gerekçesiyle feshedildiğini öğrendi. Mağdur ailenin müracaatının ardından Kentyol A.Ş., hatalı çıkış kodu verdiklerini ve gerek düzeltmenin yapılacağını ifade etti.

'YANLIŞLIKLA VERMİŞİZ' DEDİLER

Şirketin 4 Haziran 2018'de Şişli SGK Müdürlüğü'ne gönderdiği yazıda '4**** numaralı dosyamızda bulunan Z.A. ve B.A.'in işten ayrılış nedenleri sehven 29 kodla verilmiş olup, ayrılış nedeninin 4 kod olarak değiştirilmesi hususu bilgilerinize arz olunur.' ifadeleri yer aldı.

'ŞİKÂYETİNİ ÇEK, HAKKINI AL' DEDİLER

Mağdur kadın, 8 Şubat 2018'de savcıya verdiği ifadesinde, U.G.Y.'nin kendisine cinsel içerikli sözler söylediğini ve cinsel saldırıda bulunduğunu, konuşmak için yeniden buluştuklarında ise yine cinsel saldırıda bulunduğunu söylemişti. Şişli Belediyesi'nin de 31 Mayıs 2018'de mağdur kadına kıdem tazminatı karşılığında şikâyetinden vazgeçmesi için protokol imzalattığı ortaya çıkmıştı.

ŞÜPHELİ SARIYER BELEDİYESİ'NDE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜR YARDIMCISI OLDU!

Şikayetini geri çekmesinin ardından Z.A. ve yine belediye çalışanı kocasına, Kentyol A.Ş. tarafından 11 Haziran 2018'de toplam 37 bin 620 lira tazminat ödendiği belirtilmişti. Şüphelinin ise olaydan bir süre sonra Sarıyer Belediyesi'nde Halkla İlişkiler Müdür Yardımcısı olarak çalışmaya başladığı öğrenilmişti.

YENGEYE TACİZ SKANDALINDA SON DAKİKA AYRINTILARI

İddiaya göre; Şişli Belediyesi eski Başkan Yardımcısı U.G Y., yengesi olan mağdur kadın ve kocasını belediyede kadrolu olarak işe aldırdı. Z.A. isimli kadın, Şişli Belediyesi'ne bağlı bir şirkette, şüpheli U.G Y.'nin 3 yıldır asistanlığını yapıyordu. U.G Y., asistanı olan evli kadınla yalnız kaldığı zamanlarda, 'Eşin dışında kimseyle flört ettin mi, özel kalemde gözüne kestirdiğin biri oldu mu, hiç anlık bir şeyler yaşamayı düşündün mü?' gibi sorular soruyordu.

EŞİNİN YANINDA SALDIRDI!

Bundan aylar sonra şüphelinin Tarabya'da 20 kişiden oluşan doğum günü etkinliğine katıldığını belirten Z.A., İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği ifadesinde, şunları söyledi: 'Olay günü; U.G Y.'nin eşi çok alkol aldığı için sarhoş oldu. Kutlamanın ardından kocamla birlikte onların evine evlerine gittik.

'BEN ONUN EŞİNE YARDIM EDERKEN ARKAMDA BELİRİP BANA CİNSEL SALDIRIDA BULUNDU'

Alkollü içkinin etkisiyle kendisinden geçen karısını yatağına götürdüm ve pijamasını giydirdim. O sırada U.G.Y., arkamda belirdi ve bana doğru yaklaşmaya başladı. Kendimden itip uzaklaştırmaya çalıştım ancak bana cinsel saldırıda bulundu.'

Sarıyer

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