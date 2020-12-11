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Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı sonrasında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB zirvesi kararına ilişkin "AB'nin dün yaptığı zirve birkaç ülkenin bekledikleri cevabı vermedi. Çünkü talepleri haklı değildi." derken, "Sağolsunlar AB üyesi içindeki aklıselim sahibi ülkeler burada olumlu tavırlar ortaya koyarak bu oyunu boşa çıkardılar." ifadelerini kullandı.

Güncel / 11 Aralık 2020 Cuma 13:52
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

AB ZİRVESİ'NDEN 'DİYALOG' KARARI

'AB'nin dün yaptığı zirve birkaç ülkenin bekledikleri cevabı vermedi. Çünkü talepleri haklı değildi. Talepleri aslında Türkiye'nin haklılığını ortaya koyan bir sürecin tam aksineydi.

Dışişleri Bakanlığımızın yapmış olduğu açıklamalar bunların yaptığı yanlışları ortaya koyması bakımından çok çok önemliydi.

Sağolsunlar AB üyesi içindeki aklıselim sahibi ülkeler burada olumlu tavırlar ortaya koyarak bu oyunu boşa çıkardılar.

Mart 2021'deki zirvede yeni bir hazırlığın yapılması gibi, müzakere edilmesi gibi bir beklenti var. Oradan da herhangi bir şeyin çıkması mümkün değil.

Türkiye için bu süreç içinde hakkımızın teslim edilmesi gerekiyor.

AB üyesi ülkelerin Türkiye'ye vermeleri gereken birçok haklar var. Vize serbestisinden tutun gümrük muafiyetine kadar.

Temenni ederim ki bu süreci adil bir şekilde tamamlarız.

AZERBAYCAN KONUSU

Ermenistan'ın bu 30 yıllık süreç içinde işgal etmiş olduğu Azerbaycan topraklarında, tabi Azeri kardeşlerimiz işgalin altındaydı. İşgal süreci içinde çok sabrettiler. MİNSK üçlüsü maalesef bekleneni vermedi.

Burada adil bir netice elde edilemedi. Süreci bizler de takip ettik.

Dün Azerbaycan'daki kardeşlerimizin heyecanı çok ama çok farklıydı.'

Azerbaycan

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