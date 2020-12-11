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Amacı cumhurbaşkanı olmak değil! Kılıçdaroğlu'nun boş hayali ortaya çıktı

Son günlerde 2023'te cumhurbaşkanı adayı olacağı konuşulan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun asıl amacının cumhurbaşkanlığı olmadığı, parlamenter sisteme dönüp başbakan olmak istediği ortaya çıktı.

Güncel / 11 Aralık 2020 Cuma 09:17
Amacı cumhurbaşkanı olmak değil! Kılıçdaroğlu'nun boş hayali ortaya çıktı

Türkiye, Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi ile 2023 hedeflerine yürürken, Millet İttifakı parlamenter sisteme dönüş hayalinden vazgeçmedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanlığına adaylık sinyali tartışılmaya devam ederken kulislerde, CHP liderinin asıl amacının parlamenter sistemde başbakanlık olduğu konuşuluyor.

Bütçe görüşmelerindeki adaylık çıkışının ardından, ittifakın zarar görmesinden çekinen Kılıçdaroğlu “Cumhurbaşkanlığı adaylığı tek başıma karar vereceğim konu değil. Bir Millet İttifakı var. Aday olup olmamaya birlikte karar veririz. İttifak ortaklarıyla konuşmadan adaylığımı açıklamam diğer partilere saygısızlık olur. Şu aşamada adaylık konusu gündemde değil. AK Parti sıralarından sordular, ben de onu söyledim. Aday olup olmayacağıma partimiz, vekillerimiz ve Millet İttifakı karar verir. Çünkü birlikte hareket ediyoruz” ifadelerini kullanmıştı. Adaylık polemiği sıcaklığını korurken, Kılıçdaroğlu'nun planının detayları da şekillenmeye başladı.

Sistem değişikliği istiyor
Cumhurbaşkanlığı seçiminde Millet İttifakı'nın ‘çatı adayı' olması için eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın ismi, kulislerde ön plana çıkıyor. Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı'nın diğer ortaklarının, Cumhurbaşkanlığı seçimine Gül, Akşener ya da Babacan'dan birinin ortak adaylığıyla gidilmesini, seçimin kazanılması durumunda da belirlenen bir takvim çerçevesinde parlamenter sisteme yeniden geçilmesini planladıkları belirtiliyor.

Söz konusu plan gerçekleşirse ve ayrıca parlamentoda çoğunluk elde edilirse anayasa değişikliği yapılması beklendiği de kulislere yansıyor. Anayasa değişikliğiyle ilgili olarak referandum seçeneği de masaya yatırılıyor. Parlamenter sisteme geçişin ardından da yeni sisteme göre yeniden seçimlere gidilmesi ve Kılıçdaroğlu'nun Başbakanlığa aday olmasının düşünüldüğü ifade ediliyor.

Ak PartiMeral Akşener

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