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THY'den Başakşehir için sürpriz anons!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint Germain takımı ile karşılaşan İstanbul Başakşehir'de Pierre Webo 4. hakem tarafından ırkçı saldırıya maruz kalmıştı. Başakşehir takımı maçın ardından Türk Hava Yolları'na ait özel sefer ile İstanbul'a gelen Başakşehir takımı, uçakta kaptan pilotun "anons" sürpriziyle karşılaştı.

Güncel / 10 Aralık 2020 Perşembe 20:17
THY'den Başakşehir için sürpriz anons!
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint Germain takımı ile karşılaşan temsilcimiz İstanbul Başakşehir'de Pierre Webo 4. hakem tarafından ırkçı saldırıya maruz kalmıştı.

BAŞAKŞEHİR İÇİN SÜRPRİZ ANONS

Şampiyonlar Ligi H grubunda, deplasmanda Fransa'nın Paris Saint Germain takımına konuk olan Başakşehir Futbol Kulübü, karşılaşmanın 22. dakikasında yaşanan tatsız olaylar sonrasında kararlı bir duruş sergileyerek mücadelenin bir sonraki güne ertelenmesini sağlamıştı.

'GÖSTERMİŞ OLDUĞUNUZ DURUŞLA, NİCE GÖNÜLLERİ KAZANDINIZ'

Yarıda kalan maçın dün akşam tamamlanmasının ardından bugün yurda dönmek için Türk Hava Yolları'na ait TK 3234 sefer sayılı uçağa binen Başakşehir kafilesine, uçuş ekibi sürpriz jest yaptı.

Kaptan Pilot Erkan Eyyupoğlu, yaptığı anonsta zorluklara birlikte göğüs gereceklerine vurgu yaparak şunları söyledi:

'Ülkemizin değerli temsilcisi, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü'nün kıymetli futbolcuları, teknik ekibi ve yöneticileri. Kaptanınız konuşuyor! Belki bu maçı kaybettiniz... Ancak, göstermiş olduğunuz duruşla, nice gönülleri kazandınız. Kanatlarını barışa, dostluğa ve kardeşliğe açan Türk Hava Yolları ailesi olarak sizin göğsünüzde yer almaktan, zorluklara birlikte göğüs germekten gurur duyuyoruz. Bu yolculukta beraberiz. Ve her zaman sizinleyiz. Yolunuz daima açık olsun.'

Anonsun bitmesinin ardından başta Pierre Webo olmak üzere uçakta bulunan tüm kafile kaptan pilotu alkışladı.

ÜSTÜN: DOSTLUĞA KARDEŞLİĞE VE BARIŞA GİDEN BU YOLCULUKTA HEP BERABERİZ

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün de konuya ilişkin sosyal paylaşım sitesi 'Twitter' hesabından yaptığı açıklamada, 'Dünyanın dört bir yanında, kültürleri ve insanları tek bir renkte buluşturuyoruz. Mavide... Bir futbol maçında Başakşehir Futbol Kulübü'müzün maruz kaldığı ayrımcılığa da yine gökyüzünde karşılık veriyoruz. Dostluğa, kardeşliğe ve barışa giden bu yolculukta hep beraberiz' ifadelerini kullandı.

Fransa

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