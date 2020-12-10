Tacize utanç protokolü

CHP'li Şişli Belediyesi Eski Başkan Yardımcısı U.G.Y. tarafından cinsel saldırıda bulunulduğu iddia edilen Z.A.'ya şikayetini geri çekmesi için protokol yapıldığı ortaya çıktı. Eşinin akrabası olan U.G.Y.'nin kendisini taciz etmesi üzerine yargıya başvuran Z.A.'nın; Çağlayan Adliyesi'nde yapılan protokolün akabinde şikayetinden vazgeçtiği anlaşıldı. Şüpheli ile mağdur arasında tutulan tutanağın ardından Şişli Belediyesi'nce mağdur kadın ve kocasına toplam 37 bin 620 liralık tazminat ödemesi gerçekleşti. U.G.Y.'nin; belediyede işe aldığı yengesine cinsel saldırıda bulunduğu ve hakkında taciz iddiasıyla soruşturma başlatıldığı ortaya çıkmıştı. Mağdurun şikayetini 4 ay sonra geri çekmesi üzerine U.G.Y.'ye yönelik yürütülen soruşturma, takipsizlikle sonuçlanmıştı. Şişli Belediyesi'nde çalışan mağdur kadının şikayetinden vazgeçmesi karşılığında önce protokol imzalatıldığı sonrasında ise tazminat hakkını aldığı ortaya çıktı.







ŞART KOYULDU

Mağdur Z.A. ile şüpheli U.G.Y.'nin anlaşmaya vardığı belirtilen protokolde 'Z.A., savcılığa yaptığı şikayeti geri alacaktır, bu geri alma işlemi 01 Haziran 2018 tarihinde yapılacaktır. Şikayetten vazgeçme, U.G.Y. tarafından kabul edilecektir' ifadeleri yer aldı. 31 Mayıs 2018'de hazırlanan protokolde 'Şikayetin geri alınmasından sonra, tarafların her ne ad altında olursa olsun birbirlerinden hiçbir hak ve alacak talebi bulunmamaktadır. Yine taraflar karşılıklı olarak vazgeçilen şikayetle ilgili herhangi bir hukuksal girişimde bulunmayacakların, savcılığa hiçbir başvuruda bulunmayacaklarını, vazgeçilen şikayetle ilgili bütün dava, talep, tazminat ve şikayet haklarından gayrikabil- i rücu ile feragat ettiklerini kabul ve beyan etmişlerdir' denildi.







ŞİKÂYET GERİ ÇEKİLDİ 10 GÜN SONRA EŞİ VE KENDİSİNE TAZMİNAT ÖDENDİ

Mağdur Z.A., 01 Haziran 2018'de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na geri çekme dilekçesi verdi. Şüpheli hakkında 'Cinsel taciz' suçlamasıyla yürütülen soruşturmanın durdurulmasını talep eden mağdur kadın; savcılık dilekçesinde şunları kaydetti: İlgili şikayetimi, olayın gündemde kalması psikolojimi daha da kötüleştirdiğinden ve evlilik birliğimi zedelediğinden geri alıyorum. Şişli Belediyesi'ne ait Kentyol A.Ş. tarafından 11 Haziran 2018'de mağdur Z.A. ve yine belediye çalışanı kocasına toplam 37 bin 620 lira tazminat ödendi.







ŞİŞLİ'DEN SARIYER'E TRANSFER OLMUŞTU

Mağdur kadın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği ifadesinde, şüphelinin kendisine cinsel içerikli sözler söylediğini ve cinsel saldırıda bulunduğunu, konuşmak için yeniden buluştuklarında ise yine cinsel saldırıda bulunduğunu söylemişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu da 5 Haziran 2018 tarihli kararında, müştekinin şikayetinden vazgeçmesi üzerine dosyanın kapatıldığını vurgulamıştı. Şüpheli olaydan bir süre sonra Sarıyer Belediyesi'nde Halkla İlişkiler Müdür Yardımcısı olarak çalışmaya başladı.