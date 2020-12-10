İşte Türkiye'nin koronavirüs tablosu!

Koronavirüste nisan ayından itibaren düşmeye başlayan hasta sayıları kış aylarının gelmesiyle tekrar yükselişe geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da uyarılarıyla birlikte her gün koronavirüs hasta, vaka sayısı ve vefat sayılarını son dakika olarak duyuruyor. Vatandaşların merakla beklediği 10 Aralık corona virüs tablosu Bakan Koca tarafından açıklandı.



SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA:



Bugün tespit edilen 5918 hasta var. Alınan tedbirlerin etkisini hissetmeye başladık. Ağır hasta sayısı artış hızında azalma devam ediyor. Kısıtlamalarla elde edilen kazanımları kişisel tedbirlerle destekleyerek başarılı olacağız. Birlikte mücadele edelim.





