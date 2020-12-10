İngilizlerden S-400 iddiası!

S-400 krizinde yeni bir gelişme daha yaşandı.



Reuters, ABD'nin Türkiye'ye Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alması konusunda yaptırım getirme hazırlığında olduğunu iddia etti.



TRUMP, TÜRKİYE'YE UYGULANACAK YAPTIRIM TASARISINI VETO EDECEĞİNİ DUYURMUŞTU



ABD Başkanı Donald Trump, zayıf olarak değerlendirdiği 2021 Savunma Bütçesi tasarısını Kongre'den geçip önüne gelmesi durumunda bile reddedeceğini açıkladı.



Tasarıda, Rusya'dan satın alınan S-400 hava savunma sistemi nedeniyle Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören maddeler de bulunuyor.



S-400 SİSTEMİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ



Dünyadaki en iyi hava savunma sistemlerinden biri olarak nitelendirilen S-400, savaş uçakları, radar tespit ve kontrol uçakları, keşif uçakları, stratejik ve taktik uçaklar, taktik, operasyonel-taktik balistik füzeler, orta menzilli balistik füzeler, hipersonik hedefler ve diğer gelişmiş hava saldırısı araçlarını imha etmek üzere tasarlandı.



S-400, çok uzun menzilli 40N6 model füzeyle 400 kilometre, uzun menzilli 48N6 model füzeyle 250 kilometre, orta menzilli 9M96E2 model füzeyle 120 kilometre ve kısa menzilli 9M96E model füzeyle de 40 kilometredeki hedefleri vurabiliyor.



Kısa, orta ve uzun menzillerde füzeleri aynı anda kullanabilen S-400, 600 kilometre uzaklıktaki hedefi algılama özelliğine sahip ve saniyede 4,8 kilometre hızla füze gönderilebiliyor. Sistem, hedefe 10 saniyeden daha az sürede tepki veriyor.