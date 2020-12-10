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Emine Erdoğan'dan anlamlı paylaşım!

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Zafer Günü Geçit Töreni'ne katılarak Azerbaycan halkının coşkusuna ortak olduklarını belirterek, "Azerbaycan'ın haklı davasının her zaman yanındayız. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve değerli eşi Mehriban Aliyeva'ya samimi ev sahiplikleri için teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Güncel / 10 Aralık 2020 Perşembe 19:52
Emine Erdoğan'dan anlamlı paylaşım!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Azerbaycan'ın Ermenistan işgalindeki topraklarının kurtarılması dolayısıyla Bakü'de düzenlenen Zafer Geçidi Töreni'ne katılan Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan, "Azerbaycan'ın Zafer Günü Geçit Töreni'ne katılarak, Azerbaycan halkının coşkusuna ortak olduk. Azerbaycan'ın haklı davasının her zaman yanındayız. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve değerli eşi Mehriban Aliyeva'ya samimi ev sahiplikleri için teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

ErmenistanAzerbaycan

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