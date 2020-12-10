Emine Erdoğan'dan anlamlı paylaşım!

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Zafer Günü Geçit Töreni'ne katılarak Azerbaycan halkının coşkusuna ortak olduklarını belirterek, "Azerbaycan'ın haklı davasının her zaman yanındayız. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve değerli eşi Mehriban Aliyeva'ya samimi ev sahiplikleri için teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.