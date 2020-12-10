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CHP'li vekilden akılalmaz sözler: 'Taciz tecavüz tabi ki olacak!'

TBMM Genel Kurulu’nda adları sık sık taciz ve tecavüz olaylarıyla anılan HDP ve CHP’li milletvekillerine tepki gösterildi. CHP İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü’nün özrü kabahatinden büyük oldu. Sütlü, söz aldığı sırada, taciz ve tecavüz olaylarına “cinsiyet eşitsizliğini” dayanak yaparken, “CHP içinde taciz, tecavüz oldu mu oldu, tabii ki olacak, cinsiyet eşitliğinin olmadığı bir toplumda yaşıyoruz” dedi.

Güncel / 10 Aralık 2020 Perşembe 21:36
CHP'li vekilden akılalmaz sözler: 'Taciz tecavüz tabi ki olacak!'

Dün Meclis Genel Kurulu'nda görüşmeleri süren bakanlık bütçeleri üzerinde söz alan AK Partili kadın milletvekilleri CHP ile HDP'de gündemden düşmeyen taciz ve tecavüz olayları ile ilgili tepkilerini dile getirdi. AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, eşine şiddet uygulayan HDP Muş Milletvekili Mensur Işık ile eski HDP Mardin milletvekili Tuma Çelik'in tecavüzüne uğrayan 3 çocuk annesi D.K'yı gündeme getirdi. AK Partili Zengin, "Tuma Çelik sizin vekilinizken bir kadına tecavüz etmiş, sizin vekilinizken. Sizin vekilinizken başka bir milletvekiliniz kendi eşini dövmüş, daha uzağa gitmeye gerek yok, sizin haberiniz de varken üstelik. Milletvekilleriniz, bir kadına olabilecek en kötü suçların birden fazlasını işlemişler. Şimdi, böyleyken demek ki sizin kendi politikalarınız bir şiddet üretiyor" dedi.

AK PARTİLİ ÇALIK, CHP'Lİ KADIN VEKİLLERE SESLENDİ

AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık ise son dönemde CHP'li vekillerden belediyelere kadar sık sık gündeme gelen taciz ve tecavüz olayları ile ilgili olarak CHP'li kadın milletvekillerine seslendi. CHP'li kadın milletvekillerinin tepkileri üzerine Çalık, "Siz önce partilileriniz tarafından tacize, tecavüze uğrayan kadınlar için sesinizi çıkarın" diye karşılık verdi.

CHP, GÜNDEME GETİRENLERİ KINADI

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel ise Çalık'ın tepkileri üzerine söz alarak, taciz ve tecavüzleri görmezden geldiği gibi CHP'nin karalanmaya çalışıldığını iddia ederek, taciz ve tecavüz olaylarını gündeme getirenleri kınadığını ifade etti.

AK PARTİLİ ZENGİN MAĞDURUN KOMİSYONDAKİ İFADESİNİ ANLATTI

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin de tecavüz olaylarını araştırmak için Meclis'te komisyon kurulduğunu hatırlatarak, HDP'li Tuma Çelik olayıyla ilgili mağdurun komisyonda dinlendiğini hatırlattı. AK Partili Zengin, "Mağdur hanımefendi diyor ki 'HDP Mardin milletvekilleri Ebru Günay ve Pero Dündar'a anlattım yaşadıklarımı. İnsanlıksa biz de insanız, Kürtse biz de Kürttük, böyle mi savunuyorsunuz, sen insan olmadıktan sonra nereye gidersen git' diyor. Biraz önce ne dendi 'bizim hiçbir milletvekilimizin haberi yok' diyor, ama mağdur 'buraya ayak basarsan bacaklarını kırarız denildi' diyor. Yani herkes her şeyi biliyor. Siz neyi savunuyorsunuz" diyerek tepkisini gösterdi.

CHP’li Kadıgil'in özrü kabahatinden büyük: CHP içinde taciz, tecavüz tabii ki olacak

CHP'NİN İÇİNDE TACİZ, TECAVÜZ TABİİ Kİ OLACAK

CHP İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü ise söz aldığı sırada, "CHP içinde taciz, tecavüz oldu mu oldu, tabii ki olacak, cinsiyet eşitliğinin olmadığı bir toplumda yaşıyoruz" diyerek, yaşanan taciz ve tecavüz olaylarını adeta doğrulamış oldu.

Özgür ÖzelAk PartiMilletvekili

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