Yalova'da korkutan deprem!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre Yalova Çınarcık'ta saat 19.22'de 3.2 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi.



Yerin 3.5 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem İstanbul, Bursa ve Kocaeli illerimizde de hissedildi. Sarsıntıların ardından çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar da panik yaşadı.

