Uyanış Türkiye'yi salladı!

TRT 1’in dev yapımı "Uyanış: Büyük Selçuklu" dizisi açık ara zirvede… ‘Uyanış: Büyük Selçuklu’, dün akşam yayınlanan bölümüyle Total’de 8.89 izlenme oranı (rating), 18.14 izlenme payı (share); AB’de 10.45 izlenme oranı (rating), 22.01 izlenme payı (share) ve ABC1’de ise 10.28 izlenme oranı (rating), 20.26 izlenme payına (share) sahip oldu. Dizi, sosyal medya mecrası Twitter’da ise uzun süre TT listesinde kaldı.



Uyanış: Büyük Selçuklu’da büyük yüzleşme yaşandı. Sencer, Yorgos’dan intikamını aldı. Her bölümüyle sosyal medyanın gündemine yerleşen ve reytinglerde zirveyi göğüsleyen TRT 1’in dizisi ‘Uyanış: Büyük Selçuklu’nun dün akşam ekranlara gelen bölümünde izleyicileri şoke edici bir veda yaşandı.



Melikşah’a verdiği sözü canı pahasına da olsa tutmak için ant içen Sencer, hem Kutsal Emanetler’i ele geçirmek hem de sevdiği kadının intikamını almak üzere Yorgos’un peşine düştü. İkili arasında soluksuz izlenen bir yüzleşmenin yaşandığı bölümde Sencer, Yorgos’u öldürerek Kutsal Emanetler’le birlikte sarayın yolunu tuttu.



Ekran başındakilerin Sencer’i ilk defa zafer kazanmış bir şekilde sarayda gördüğü bölümün finalinde, Bizanslıların, aleyhine yaptığı suçlamalar sonucunda Melikşah’ın Sencer’i tutuklatmasıysa, tüm dengeleri alt üst etti. Ağır ithamlarla karşı karşıya kalan Sencer ile Arslantaş’ın nasıl kurtulacağı büyük bir merakla beklenecek…



Bölümde Elçin Hatun’un onlara ihanet eden Baybüre’yi Melikşah’ın karşısına çıkarması tansiyonu yükseltirken, Elçin’in saraydaki varlığı Terken’i öfkeden deliye çevirdi. Terken karşısında Elçin’in yanında yer alan Gevher Hatun’u ise tehlikeli bir sürpriz bekledi.



Seferiye Hatun’un rahatsızlığının altında bir oyun olduğunu düşünen Gevher Hatun beklemediği bir anda fenalaşarak saraydakileri korkuturken, bu durumun karşısında aldığı “mutlu haber” Terken’i ve saraydaki herkesi çok daha fırtınalı günlerin beklediğinin de sinyali oldu. Hamile olduğunu öğrenen Gevher Hatun ile Tapar büyük bir mutluluk yaşarken, Terken Hatun’un bu haber karşısında ne tepki vereceği şimdiden merak konusu oldu.



Emre Konuk’un yapımcılığını ve genel yönetmenliğini üstlendiği ‘Uyanış: Büyük Selçuklu’nun yeni bölümü 7 Aralık Pazartesi akşamı saat 20:00’da TRT 1’de ekranlara gelecek.