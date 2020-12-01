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Ünlü oyuncu hayatını kaybetti!

İran'ın Oscar ödüllü 'A Separation' (Bir Ayrılık) filminde Nadir karakterinin Alzaymır hastası babası rolü ile seyircinin büyük beğenisini kazanan Ali Asgar Şahbazi, yaşamını yitirdi.

Güncel / 01 Aralık 2020 Salı 22:27
Ünlü oyuncu hayatını kaybetti!

İran resmi ajansı IRNA'ya göre, 98 yaşındaki Şahbazi kalbinin durması sonucu pazar günü hayatını kaybetti. Şahbazi'nin cenazesinin dün düzenlenen törenle Tahran'da toprağa verildiği belirtildi.

1922 yılında Tahran'da doğan Ali Asgar Şahbazi, "Bir Ayrılık" filmindeki başarılı rolü ile geniş kitlelerce tanındı.

Şahbazi, filmdeki güçlü oyunculuğu sayesinde 61. Berlin Uluslararası Film Festivali'nde "en iyi erkek oyuncu" seçilenlere verilen Gümüş Ayı ödülünü filmin diğer üç erkek oyuncusu ile paylaştı.

BİR AYRILIK FİLMİ

Asgar Ferhadi'nin yönetmenliğini yaptığı ve orta sınıf bir çiftin ayrılık hikayesinin anlatıldığı 2011 yapımı İran filmi, tüm dünyada ses getirmiş, sinema festivallerinde onlarca ödül kazanmıştı.

İran sinemasının en başarılı yapıtları arasında gösterilen film, 84. Akademi Ödülleri'nde En İyi Yabancı Film seçilerek Oscar ödülü ve 61. Berlin Uluslararası Film Festivali'nde de en iyi film seçilerek Altın Ayı ödülünü kazanmıştı.

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