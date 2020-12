PKK'da Cemil Bayık şoku! İtiraf etti kavga başladı

MİT ve TSK'nın başarılı operasyonları ile PKK'nın Kandil'deki elebaşıları için çember daralıyor. Örgüt elebaşılarından Bayık, “MİT içimize kadar sızmış. Kandil'e yönelik saldırılar bunu doğrulamaktadır” sözleriyle yaşadıkları korkuyu itiraf etti. Bayık'ın sözlerinin ardından PKK tepe kadrosunda bu itirafın yersiz olduğu gerekçesiyle kavga başladı. İşte Bayık'ın son dakika itirafları...



Terörle mücadele kapsamında Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) koordineli bir şekilde yurt içi ve sınır ötesinde düzenlediği başarılı nokta operasyonları terör örgütünün nefesini kesti. Örgüt elebaşıları arasında 'Sıra hangimizde' kâbusu yaşatan MİT'in ve TSK'nın son 2 yıldır kullandığı ANKA-İ ve TB-2 İnsansız Hava Aracı ile çok sayıda sözde lider ve örgüt mensubu etkisiz hale getirildi.



HAİN ÖRGÜTE KIRMIZI LİSTE DARBESİ



Son 2 yılda İçişleri Bakanlığı'nın en çok aranan azılı teröristler listesinin 10 milyon lira ödüllü kırmızı kategorisinde bulunan, 9 milyon liralık mavi kategoride yer alan, 3 milyonluk turuncu kategoride yer alan 1 ve gri kategoride 500 bin lira ödülle aranan 3 terörist etkisiz hale getirildi. MİT ve TSK'nın sivil yerleşim yerleri ve sivillere zarar vermeden icra ettiği noktasal hava harekâtlarıyla örgütün sözde saha ve bölge yöneticilerinin de aralarında olduğu teröristler tek tek etkisiz hale getirilirken, örgüt elebaşıları arasında da korku had safhaya ulaştı.



HALMAT DİYAR BARBESİ VE DİĞERLERİ



MİT'in sağladığı istihbaratla TSK'nın gerçekleştirdiği operasyonlarda örgütün sözde beyin takımından olan ve PKK/KCK'nın sözde Başkanlık ve Yürütme Konseyi Üyesi 'Halmat Diyar' kod adlı Diyar Garip Muhammed, Kandil'e düzenlenen nokta operasyonla etkisiz hale getirildi. Yine Kandil'e 24-30 Temmuz 2019'da düzenlenen operasyonlarla etkisiz hale getirilen teröristler arasında Erbil'de konsolosluk görevlisi Osman Köse'yi şehit eden kırmızı listedeki 'Doğan Nurhak' kod adlı Erdoğan Ünal ile mavi kategoride yer alan 'Botan' kod adlı Hacı Kurhan ve terörist Metin Akgün de var.



TERÖRİST CEMİL BAYIK'IN KORKUSU



Örgüt elebaşılarından Cemil Bayık, MİT'ten nasıl korktuklarını ve MİT'in başarısını bir süre önce örgütün yayın organlarına yaptığı açıklamasında şu sözlerle itiraf etti:



'MİT şu anda Irak'ın her alanında kendisini örgütlemektedir. MİT'in Irak'ta çok yoğun bir örgütlenme içinde olduğunu net biliyoruz. MİT içimize kadar sızmış. Kandil'e yönelik saldırılar da bunu doğrulamaktadır. Kayıplarımız da açıkça bunu ortaya koymaktadır.'



PKK'NIN SAHA SORUMLUSU TÜKENDİ



PKK'nın sözde saha sorumluları etkisiz hale getirilince örgüt çöküşe geçti. Teröristlerin toplu olarak teslim olması an meselesi. Her geçen gün hem Suriye topraklarından hem de Irak'ın kuzeyinden güvenlik personelimizle irtibat sağlayıp saatlerce yürüyerek teslim olan teröristlerin sayısı artmakta.



OPERASYONLAR BALYOZ GİBİ ÖRGÜTÜN TEPESİNE İNDİ:



Edinilen bilgilere göre Jandarma Genel Komutanlığı'nca yurt içerisinde Kıran, Kapan ve Yıldırım adlarıyla yürütülen iç güvenlik operasyonlarında örgütün sözde saha sorumlularının da aralarında yer aldığı sembol isimlerin tek tek etkisiz hale getirilmesiyle terör örgütü çöküşe geçti.



BİRBİRLERİNE DÜŞTÜLER, KAVGA BAŞLADI



Sabah'tan Sırrıberk Arslan ve Özgür Cebe'nin haberine göre bu yıl 820 teröristin etkisiz hale getirildiği harekâtlardan alınan etkili sonuçlar Kandil'deki teröristleri de birbirine düşürdü. İstihbarat birimlerinin telsiz kestirmelerinden elde ettiği şifreli görüşmelerin çözümlemeleri ve ikna yoluyla güvenlik güçlerine teslim olan teröristlerin ifadelerine göre, öldürülme korkusuyla hiç kimsenin operasyon bölgelerine gelmek istemediği öğrenildi.







TERÖR ÖRGÜTÜNDE TOPLU TESLİM AN MESELESİ



Teröristlerin başında sorumlu düzeyde önemli kişilerin de kalmaması nedeniyle bu kış operasyonlara ağırlık verileceği ve toplu teslim olmaların an meselesi olduğunu belirten güvenlik uzmanları, PKK'nın bu nedenle 30 yıldan beri uyguladığı sözde saha yapılanmasından vazgeçmek zorunda kaldığına dikkat çektiler. PKK'nın yurt içinde kalan 320 teröristi Kuzey Irak'taki barınma alanlarında oluşturdukları sözde 'Kuzey Sevk İdare Komutanlığı' adı altında 5 kişilik üst düzey teröristle yönetmeye çalıştığı ancak teröristlerin buna itibar etmediği bildirildi.



BİRER BİRER ÖLDÜRÜLDÜLER



Gerçekleştirilen Kapan, Kıran ve Yıldırım operasyonlarında öldürülen PKK'nın sözde saha komutanları şunlar:



Vahiyettin Karay: Botan saha sorumlusuyken Van Çatak'ta iki korumasıyla öldürüldü. Kırmızı kategorideydi.

İsmail Sürgeç: Dersim saha sorumlusuyken Tunceli'de iki korumasıyla öldürüldü. Kırmızı kategorideydi.

Hüseyin Acar: Amanos saha sorumlusuyken Hatay kırsalında öldürüldü. Mavi kategorideydi.

Müzeyyen Aydınlı: Orta saha sorumlusuyken Diyarbakır kırsalında üç korumasıyla öldürüldü. Kırmızı kategorideydi.

Murat Kalko: Behdinan saha sorumlusuyken Hakurk bölgesinde öldürüldü. Kırmızı kategorideydi.



TACİZ VE TECAVÜZLE ANILMAYA BAŞLANDILAR



Hain terör örgütünde artık gündem, çocuk yaştaki kaçırılan çocukların tecavüz, taciz ve infazları.. Birçok terörist örgütten fırsatını buldukça kaçarak yaşadıklarını anlatıyor. Dün yaşanan son gelişmede örgütten 5 saat durmadan yürüyerek kaçan kadın terörist uğradığı onlarca tecavüzü ve Duran Kalkan'ın acımasız saldırılarını itiraf etmişti.